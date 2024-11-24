TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulundaki arkadaşlarına mesaj göndererek istifa edeceği iddia edilmişti. Bu gelişme ülke gündeminde büyük yankı uyandırırken, TFF resmi olarak yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu. Peki İbrahim Hacısomanoğlu istifa mı etti? İşte son dakika gelişmesi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

İstifa iddialarının yayılmasnın ardından TFF resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bizim hayatımız mücadeleyle geçti. Sorumluluk aldığımız her göreve yüreğimizi koyduk, her adımı bu ülkeye ve bu millete olan sevgimizle attık. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Görevimiz, yalnızca bir makam değil, bir hizmet etme sevdasıdır. Bizim için önemli olan, inandığımız değerler uğrunda mücadele etmeye devam etmektir.

anitmaya Bu tür gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik çabaların hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ve kurumumuzun misyonuna zarar veremeyeceğini belirtir, saygılarımı sunarım.



İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı''

Yapılan açıklamaya göre İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık görevinden istifa etmiyor.