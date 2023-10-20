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TFF Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Haber Merkezi
AA
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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

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