Son dakika... TFF, Süper Lig yayın ihalesini iptal etti

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig maçları yayın ihalesini iptal etti.

TFF'den açıklama

TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur."

Saran Group 150 milyon dolar önerdi

Yayın ihalesinde BeIN Sports ile Saran Medya rekabet son güne kadar devam etti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, 14 Şubat’ta BeIN Sports yaklaşık 145 milyon dolar, Saran Group ise 150 milyon Euro yazılı teklif verdi. Teminat mektubunu veren tek kurum olan Saran Group, ihalenin 3 değil 5 yıl süreyle yapılmasını önerdi.

Bu tarihten sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın yanı sıra TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticilerin bulunduğu komisyon son olarak geçen hafta Saran Group yöneticilerini dinledi.

Beş büyük lig Süper Lig’e fark atıyor

Türkiye liglerinin yayın hakkına yönelik teklifler, Avrupa’nın beş büyük liginin yayın ücretine yaklaşamıyor. İngiltere Premier Lig’de 2022-2023 sezonundan itibaren üç yıllığına imzalanan yayın ihalesinin bedeli 5,1 milyar sterlin. Yapılan anlaşmaya göre Premier Lig’de bu sezon ulusal TV yayın geliri olarak yaklaşık 1,9 milyar Euro dağıtılıyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 2021-2025 yıllarını kapsayan TV yayın anlaşmasına rağmen sezonluk yayın geliri 1 milyar 80 milyon Euro. İspanyol LaLiga’nın devam eden ulusal yayın hakları anlaşmanın değeri yıllık 990 milyon Euro.