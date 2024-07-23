TFF Yönetim Kurulu üyesi seçimden 5 gün sonra istifasını böyle duyurdu: Derin fikir ayrılığı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetiminde yer alan Bayram Saral istifasını duyurdu.

Saral, "İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim." açıklaması yaptı.