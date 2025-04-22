Trabzonspor duyurdu: Mattia Ahmet Minguzzi tribünü Göztepe maçında çocuklara ücretsiz olacak

Trabzonspor Kulübü, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ismini Fırtına Tribünü’ne verdiğini geçen haftalarda duyurmuştu.

Kulüp, 24 Nisan Perşembe günü oynanacak Göztepe ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Minguzzi tribününü çocuklara ücretsiz olarak sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamada Minguzzi'nin adının verildiği tribünün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk taraftarlara ücretsiz olacağını belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü, çocuk taraftarlarımıza ücretsiz olacak



🔗 https://t.co/AFkULCTvQa pic.twitter.com/pS0syISmzC — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2025

"Anısını yaşatacak olmak derin bir sorumluluk"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, “Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak olan tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet’in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde ‘Mattia Ahmet Minguzzi’ Tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz” dedi.