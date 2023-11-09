  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan, PFDK'ye sevk edildi
Takip Et

Trabzonspor ile kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın ve Yılport Samsunspor antrenörü David Pietrzyk ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildi.

Kritik maçta kazanan Fenerbahçe

Trabzonspor Haberleri

Kritik maçta kazanan Fenerbahçe
Bu konularda ilginizi çekebilir
Trabzonspor