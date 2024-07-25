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Trabzonspor tur kapısını araladı: 2-0

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımını deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi
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Trabzonspor tur kapısını araladı: 2-0
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İlk yarı

18. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lavrincik'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

39. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan aldığı topla ceza sahasına giren Visca'nın içeri çevirdiği topu, altıpas üzerinde tamamlayan Trezeguet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Maly'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

77. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

79. dakikada sağ taraftan Eren Elmalı ve Bardhi'yi çalımlayarak ceza sahasına giren Bod'a'nın şutunda, top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ taç çizgisine yakın bölgede rakiplerinden sıyrılan Cihan Çanak, ceza sahası dışı sağ çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Stat: MFK Ruzomberok

Hakemler: Bastian Dankert, Lasse Koslowski, Rene Rohde (Almanya)

Ruzomberok: Fruhwald, Gabriel, Maly, Mojzis (Dk. 56 Bod'a), Gomola (Dk. 74 Domonkos), Luteran, Lavrincik (Dk. 74 Mudry), Tucny, Hladik (Dk. 82 Kelemen), Chrien, Chobot (Dk. 46 Gerec)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Umut Güneş (Dk. 67 Cihan Çanak), Visca (Dk. 87 Nwakaeme), Bardhi (Dk. 80 Baniya), Trezeguet (Dk. 80 Orsic), Draguş (Dk. 67 Enis Destan)

Goller: Dk. 39 Trezeguet, Dk. 90+1 Cihan Çanak (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Gomola (Ruzomberok), Dk. 86 Eren Elmalı (Trabzonspor)

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