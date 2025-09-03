  1. Ekonomim
Türkiye-Gürcistan maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunda Gürcistan ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçında A Milli Takımımızın deplasmanda Gürcistan'a konuk olacak.

Davide Massa düdük çalacak

4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

