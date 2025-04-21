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Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, yarın ve perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haber Merkezi
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Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor! İşte maç programı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk maçında Konyaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Diğer mücadelede ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Organizasyonun yarı finalinde rakiplerini mağlup eden takımlar adını finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

20.30 Konyaspor - Galatasaray

24 Nisan Perşembe

20.30 Trabzonspor - Göztepe

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