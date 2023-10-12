U17 Kadın Milli Futbol Takımı Estonya'yı 3 golle geçip A Ligi'ne yükseldi

Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden ve UEFA Women’s Under 17 karşılaşmaları çerçevesinde grup maçında Estonya ile karşılaşan U17 Kadın Milli Futbol Takımı maçtan 3-1’lık skorla galip ayrıldı. Burdur MAKÜ İstiklal Stadyumu'ndaki maçta Millilerin gollerini 18 ve 51. dakikada Elif Ceren Mutlu ve 65. dakikada Yaren Ersen kaydetti. Estonya'nın golü ise 89. dakikada Anzeliko Jotkina'dan geldi.



U17 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin, "Öncelikle Burdur halkına çok teşekkür ediyorum. Bize çok büyük bir destek verdiler. Hedefimiz zaten A Ligi'ne çıkmaktı. Bunu çok iyi bir şekilde sahaya sürdük. Bütün oyuncularım şans buldu ve gerçekten çok iyi bir oyuncu havuzuna sahibiz. Şimdi A Ligi'ne en iyi şekilde hazırlanıp orada da ses getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.