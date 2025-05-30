UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 70. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro olacak. Dev finalde VAR'da ise Hollanda'dan Dennis Higler görev alacak.

PSG ve Inter, daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. İki takım, tarihte ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

Inter, lig aşamasını 4. tamamladı

Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Son 16 turunda Feyenoord'u 2-0 ve 2-1'lik skorlara saf dışı bırakan Simone Inzaghi'nin takımı, çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-1 ve 2-2'lik skorlarla, yarı finalde de Barcelona'yı 3-3 ve 4-3'lük skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 26 gol kaydeden Inter, filelerinde 11 gole engel olamadı.

PSG, lig aşmasında 15. oldu

Lig aşamasını 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamlayan PSG, elde ettiği 13 puanla 15. basamakta yer aldı. Son 16 play-off turunda Brest'i 3-0 ve 7-0'lık farklı skorlarla geçen Fransızlar, son 16 turunda ilk maçta 1-0 yenildiği Liverpool'u rövanşta penaltılarla 4-1 eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Aston Villa ile karşılaşan Luis Enrique'nin öğrencileri ilk mücadelede 3-1 yendiği rakibine ikinci maçta 3-2 yenilse de yarı finale yükseldi. Yarı finalde Arsenal'i 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden PSG, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Devler Ligi'nde rakip ağlara 33 gol atan Paris, kalesinde 13 gol gördü.

Inter 4, PSG ilk Devler Ligi kupasını hedefliyor

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 yıl aradan sonra finalde mücadele edecek. İtalyan temsilcisi, son olarak 2023 yılında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı final müsabakasında ter dökmüştü. Mavi-siyahlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'e 1-0 mağlup olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, 1964, 1965 ve 2010 yılları olmak üzere 3 kez kupayı müzesine götürdü. İtalyan ekibi, 1967, 1972 ve 2023 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

PSG ise 5 sene aranın ardından Devler Ligi finalinde sahaya çıkacak. Fransız ekibi, son olarak 2020 yılında Lizbon'da oynanan final maçında mücadele etmiş ve rakibi Bayern Münih'e 1-0'lık skorla yenilmişti. Organizasyonda 2. kez final maçına çıkacak olan PSG ise ilk kupasını kazanmak için sahada yer alacak.

Öte yandan İtalya'dan Milan (7), Inter (3) ve Juventus (2) kupayı daha önce kazanma başarısı gösterirken, Fransa'dan ise sadece Olympique Marsilya zafere ulaştı.

Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi kupası için sahaya çıkacak

PSG ile Inter arasında oynanacak final maçı, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun son 3 senedeki 2. finali olacak. 2023 yılında İstanbul'da oynanan final maçında da oynayan 31 yaşındaki futbolcu, Inter'in kazanması halinde kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşacak. Inter'in maçı galibiyetle noktalaması durumunda Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'le geçen yıl zafere ulaşan Arda Güler'in ardından Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ikinci Türk futbolcu olacak.

Öte yandan Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele edecek ilk milli oyuncu olarak tarihe geçecek.

Fransızlar ile İtalyanlar 2. kez rakip

Fransız takımları ile İtalyan takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında Devler Ligi'nde 1992-1993 sezonunda Münih'te oynanan maçta Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı. İki ülkenin takımları Şampiyonlar Ligi finalinde 32 yıl aranın ardından yine Münih'te karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi kupasını en çok Real Madrid kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 defa final oynayan Real Madrid, 15 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi'nin en başarılı takımı oldu. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 ve 2024 yıllarında Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürdü. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında oynadığı final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

İspanyol takımlarının başarısı dikkat çekiyor

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-1993 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla devam eden turnuvayı İspanyol ekipleri 20 kez kazandı. Organizasyonda İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollandalılar 6, Portekizliler 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Sırplar da 1'er defa mutlu sona ulaştı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıktı, 22 farklı kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Allianz Arena, 13 yıl aradan sonra Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da, 13 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Allianz Arena, en son Almanya temsilcisi Bayern Münih ile İngiltere ekibi Chelsea ile arasında oynanan 2011-2012 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Chelsea, 19 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve normal süresi ile uzatma dakikaları 1-1 sona eren müsabakayı seri penaltı atışları sonucunda 4-3 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.