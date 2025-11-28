  1. Ekonomim
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri, Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından güncellendi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor’un aldığı sonuçlar sonrasında Türkiye’nin güncel ülke puanı da belli oldu…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Galatasaray, oynadığı son maçtan mağlup ayrıldı. Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, Samsunspor’da 2-2 beraber kaldı.

Avrupa’da bu haftaki karşılaşmada hiçbir temsilcimiz üç puan alamadı. Bununla birlikte güncel ülke puan durumu da belli oldu. Peki yeni haftaya Türkiye kaçıncı sırada girdi?

UEFA ÜLKE PUANI KAÇ?

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması (ilk 10):

1. İngiltere – 101.227

2. İtalya – 89.946

3. İspanya – 83.953

4. Almanya – 80.545

5. Fransa – 72.534

6. Hollanda – 64.533

7. Portekiz – 61.867

8. Belçika – 57.350

9. Türkiye – 47.200

10. Çekya – 43.900

Türkiye’nin sıralamadaki konumu, kulüplerin Avrupa’daki her galibiyet ve beraberliğinden elde edilen katsayı puanlarıyla belirleniyor. Bu haftaki sonuçlar, temsilcilerimizin kalan maçlarda alacağı puanların gelecek sezon Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve eleme turu durumları için kritik olduğunu gösteriyor.

