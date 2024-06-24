UEFA'dan Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya giren Berat Uluğ'a men cezası

EURO 2024'te cumartesi günü Türkiye-Portekiz maçı oynandı. Maça Türk taraftarı Berat Uluğ'un sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmesi damga vurdu.

UEFA'dan Uluğ'a ceza geldi. İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"UEFA, Cumartesi günü sahaya koşarak Cristiano Ronaldo ile selfie çeken çocuğun Euro 2024'teki tüm maçlardan men edileceğini açıkladı."

Tüm turnuvadan men edildi

UEFA'dan bir yetkili, Express'e şu açıklamayı yaptı:

"Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur."

'Ronaldo sirki'

İngiliz Independent Gazetesi, Türkiye-Portekiz karşılaşmasında taraftarların sahaya girmesi için “Ronaldo sirki” tanımını kullandı. Gazetede, dünyaca ünlü futbolcu için birçok kişinin sahaya girdiğini aktardı. Ronaldo için Çekya maçında da benzer bir durum yaşanmış, ayrıca bir taraftar Portekiz antrenmanında buna yeltenmişti.

UEFA’nın yaşanan güvenlik zaafı nedeniyle sıkı bir inceleme başlatacağı ifade edildi. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, “Sahaya girenler iyi ki iyi niyetliydi. Futbolculara kötülük de yapabilirlerdi” vurgusu yaptı.

Babasının da haberi yokmuş

Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey dememiş. Babasının anlattığına göre Berat Uluğ, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılmış. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” dedi.

Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diye konuştu.