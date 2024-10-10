  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ünlü tenisçi Rafael Nadal'dan tenisi bırakma kararı
Takip Et

Ünlü tenisçi Rafael Nadal'dan tenisi bırakma kararı

Yirmi iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan efsanevi tenisçi Rafael Nadal, bu sezonun sonunda tenisi bırakacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'dan tenisi bırakma kararı
Takip Et

Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal yayınladığı bir video mesajla tenisi bırakacağını açıkladı. 

Nadal şunları söyledi: “Profesyonel tenisten emekli olduğumu bildirmek için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl çok zor geçti. Ve kısıtlamalar olmadan oynamam mümkün olmadı" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki tenis efsanesi "Bu kararı almak kolay olmadı, ancak hayatın her aşamasında olduğu gibi her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Şimdi bu yolculuğa son vermenin doğru zaman olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İspanyol yıldız, kasım ayında Malaga’da düzenlenecek Davis Kupası Finalleri’nde son kez İspanya adına korta çıkacak.

Spor
Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu
Futbol dünyası şokta! Yunan futbolcu evinin havuzunda ölü bulundu
Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi
Süper Lig’den 7 kulüp PFDK’ya sevk edildi
Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya cevap: Kulübümüzü hedef gösteren açıklamalar
Dursun Özbek'ten Acun Ilıcalı'ya cevap: Kulübümüzü hedef gösteren açıklamalar
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber! Sebebi 2017'ye dayanıyor
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber! Sebebi 2017'ye dayanıyor
TFF, Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
TFF, Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı
Beşiktaş'tan Paulista açıklaması: Sakatlık tespit edildi
Beşiktaş'tan Paulista açıklaması: Sakatlık tespit edildi