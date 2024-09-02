Victor Osimhen canlı uçak takip! Galatasaray transferi açıkladı: İşte İstanbul'a geliş saati ve Flight radar Osimhen takip kodu

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen’i 1 yıllığına kiralamak üzere İtalya’ya gitti. Golcü oyuncunun bu akşam İstanbul’a gelerek Galatasaray’a katılması bekleniyor.

Osimhen uçak takip kodu nedir?

Galatasaray taraflarları, Osimhen’in uçak takip kodunu bulmak için harekete geçti.

Flight radar Osimhen canlı takip

Victor Osimhen'nin İstanbul'a gelişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Osimhen'in uçağının kodunun belli olmasının ardından İstanbul'a gelişinin canlı olarak takip etmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

- FlightRadar24 web sitesinde arama çubuğuna Immobile’in uçağının uçuş numarasını ya da kalkış ve varış (İstanbul) havalimanlarını girerek arama yapın.

- Osimhen'in uçağını canlı takip: Uçağın harita üzerindeki anlık konumunu, hızını ve yüksekliğini canlı olarak takip edin. Böylece, uçağın İstanbul’a yaklaşma sürecini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz.

Osimhen'in uçağı İstanbul'a ne zaman inecek?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Osimhen ile ilgili "Galatasaray, Victor Osimhen'i bu gece saat 00.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirmek üzere uçuş planı yaptı. Saate güncelleme gelirse bilgilendireceğim." dedi.

Satın alma opsiyonu bulunmuyor

Galatasaray'ın, Victor Osimhen’in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euro maaşını karşılamayı kabul ettiği, ancak satın alma opsiyonu bulunmadığı belirtildi.

Victor Osimhen kimdir, kaç yaşında, nereli,?

29 Aralık 1998'de Lagos, Nijerya'da doğan Victor Osimhen, futbola 2010 yılında Ultimate Strikers FC Deba'nın altyapısında başladı.

Victor Osimhen hangi takımlarda oynadı?

2012'ye kadar burada oynayan Osimhen, ardından Ultimate Strikers Academy'de 2017'ye kadar forma giydi. 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı sayesinde Ocak 2016'da Bundesliga'nın Wolfsburg ekibiyle ön sözleşme imzaladı.

Ocak 2017'de 3.50 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan Osimhen, Ağustos 2018'de Belçika'nın Charleroi takımına kiralandı. Charleroi'de 36 maçta 20 gol ve 4 asistle dikkat çeken oyuncu, Temmuz 2019'da 3.50 milyon Euro bedelle bonservisini Charleroi'ye bıraktı ve bir ay sonra, Ağustos 2019'da Fransa'nın Lille takımına 22.40 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Victor Osimhen'in kaç kupası var? Victor Osimhen kaç gol attı

Lille'de gösterdiği üstün performansla adını dünya futboluna duyuran 1,86 boyundaki santrfor, Fransız ekibinde 38 maçta 18 gol ve 6 asist yaptı. Eylül 2020'de Napoli'ye 77.50 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Napoli'de Kvaratshelia ile birlikte takımının yıllar sonra kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynayan Osimhen, şampiyonluk sezonunda 39 maçta 31 gol ve 5 asistle Serie A'nın gol kralı oldu. Şu ana kadar Napoli ile 133 maçta 76 gol ve 18 asist kaydetti. Geçen sezon Nijeryalı golcü, 32 maçta 17 gol ve 4 asist yaptı.

Victor Osimhen, 2023 yılında Afrika'da Yılın Futbolcusu seçildi ve aynı yıl Ballon d'Or töreninde sekizinci sırada yer alarak, bu ödül tarihinde ilk 10'a giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu.