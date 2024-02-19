Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak" dedi.

CEV Başkanı da duyurdu

Geçen sezon Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın final oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de yapılacak. CEV Başkanı Aleksandar Boricic açıklamalarda bulundu

CEV Başkanı Aleksandar Boricic, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli Avrupa federasyonlarının başkanlarıyla birlikte dün Trieste'de düzenlenen İtalya Kadınlar Voleybol Kupası finalini izledi.

Mücadele sonrasında Polonya basınına konuşan Aleksandar Boricic müjdeyi verdi:

"Şampiyonlar Ligi Finalleri bu yıl Türkiye'de gerçekleşecek, organizasyonun tek gün içerisinde, 5 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ev sahibi şehri yakında açıklayacağız."

Hangi şehirde olacağı belli değil

Öte yandan ev sahibi şehrin İstanbul mu yoksa Ankara mı olacağı henüz bilinmiyor.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Bu yılki finaller, Türkiye'de oldukça popüler olan kadın kulüplerinin taraftarlarının çoğunluğunun ilgisini çekecektir. Erkekler müsabakalarına göre çok daha büyük. Üstelik 2014 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'un burada oynanmasından bu yana, Türkiye'de Avrupa'nın en önemli kupasında final müsabakası yapılmamıştı.