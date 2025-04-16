Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası final maçının 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir'de oynanacak.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Yarı final eşleşmeleri:
Trabzonspor-Göztepe
Konyaspor-Galatasaray
Kupanın finalistlerinin belli olmasının ardından, şehirde büyük bir futbol şöleni yaşanması bekleniyor.
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