  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de oynanacak
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası final maçının 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir'de oynanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Türkiye Kupası finali Eskişehir'de oynanacak
Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs 2025 tarihinde Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri:

Trabzonspor-Göztepe

Konyaspor-Galatasaray

Kupanın finalistlerinin belli olmasının ardından, şehirde büyük bir futbol şöleni yaşanması bekleniyor.

Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu olduKaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu olduSpor
Milli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu olduMilli güreşçi Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu olduSpor
Spor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi
SANKO Okulları Kız Yüzme Takımı bölge şampiyonu oldu
SANKO Okulları Kız Yüzme Takımı bölge şampiyonu oldu
Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek öldü
Süper Lig'in eski gol kralı 11. kattan düşerek öldü
UEFA, İstanbul'da temsilcilik açacak
UEFA, İstanbul'da temsilcilik açacak
Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu oldu
Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu oldu
Yumruklar havada uçuşmuştu: Beşiktaş soruşturma başlattı
Yumruklar havada uçuşmuştu: Beşiktaş soruşturma başlattı