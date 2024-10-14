"Anadolu Panelleri"nin ikincisi Ankara’da gerçekleşecek

Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen ve işletmelere sağlanabilecek finansman modelleri ile finansmanın verimli kullanılmasının yaratacağı katkıların konuşulduğu Anadolu Panelleri serisi, Ankara’da devam ediyor.

İlki İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleşen panellerin ikincisi, Ekonomi Gazetesi ve NTV iş birliği ile Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılacak.

Panelde Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar katılımcı olarak yer alacak. Finansman Fırsatları ve Finansın Doğru Yönetimi başlıklarının konuşulacağı panelde ayrıca konjonktürel riskler ve fırsatlar konuları da ele alınacak.

Doğru finans yönetimi ile işletmelerin sürdürülebilir büyümesinin, Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıların konuşulacağı panel serisi, farklı şehirlerde gerçekleşecek buluşmalarla 2024 yılı sonuna kadar devam edecek.