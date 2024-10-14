MHP'den 'DEM'le tokalaşma' açıklaması: Mekanın sahibini hatırlattık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Parti sıralarına gidip el sıkışması ve sonrasında yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni bir çözüm sürecinin başlayabileceği tartışmaları gündeme gelirken, MHP’den Bahçeli'nin bu adımıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Bahçeli’nin jestinin bir taviz veya yumuşama değil, "mekanın sahiplerinin hatırlatılması" olduğu vurgulandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partilerinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekilleriyle tokalaşmasına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır" dedi.

"Normalleşme adımı değil"

MHP'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin zengin bir emperyal kültür mirasının üzerinde oturduğunu ve MHP'nin birleştirici bir parti olma sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin son günlerde bazı siyasi partilerin temsilcilerine karşı sergilediği yapıcı tavır, dışarıda büyüklüğünü daima hissettiren ülkemizin içeride de bir birlik bütünlük resmi vermesi konusunda duyduğu haklı zaruretin bir neticesidir. Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunun izharıdır. Sayın Genel Başkanımızın uzattığı el; yaşadığımız coğrafyada milli egemenliğin sahibini bilenlere, bilmeyenlere, inkar edenlere anımsatmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın hamlesi; bir taviz, yumuşama, normalleşme adımı değil; bilakis normalin maliklerinin, mekanın sahiplerinin hatırlatılmasıdır. Ülkemizin zor bir dönemden, bölgenin ve dünyanın da ateş çemberinden geçtiği bir iklimde, kavganın ve siyasi mücadelenin kurallarının milli çıkarlar doğrultusunda şekillenmesi elzemdir. Devlet aklı bunu gerektirmektedir. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu gerçeği dikkate almıştır. Bu adım; aciz veya zaaf işareti değil, aksine devletin büyüklüğünün ve celadetinin göstergesi, MHP’nin de kendine olan güveninin nişanesidir. Dem, DEM’lenme ve iktidar hayalleri kurma demi değildir. Devir; ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir" ifadelerini kullandı.