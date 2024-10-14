İş yeri kiraları bir yılda yüzde 70 arttı! Şişli, Beyoğlu, Kadıköy’de makas daha da açıldı

Türkiye genelinde iş yeri kiralarında yükseliş devam ediyor. Genellikle büyükşehirler, turizm ya da ticaretin yoğun olduğu bölgeler kiralarıyla dikkat çekiyor. Son 4 yılda iş yeri kira artışları yüzde 300’leri buluyor. Gayrimenkul uzmanları artışların en büyük nedeninin döviz kurundaki artış, enflasyon oranı ve gayrimenkul yatırımlarının artması olarak gösteriyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde kiralar daha keskin artıyor

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Balsarı, "Son 1 yıl içinde Türkiye genelinde işyeri kiraları yüzde 60 - yüzde 70 'i aşan oranlarda arttı. Bu oran büyük şehirlerde ve popüler ticaret bölgelerinde daha yüksek. Son 4 yılda ise artış oranları, yerel dinamiklere bağlı olarak yüzde 200 ila yüzde 300 arasında değişmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde iş yerleri üzerindeki kira artışları daha keskin olurken, bu süreçte döviz kurundaki artış, enflasyon oranı ve gayrimenkul yatırımlarının artması gibi nedenler kira artışlarını hızlandırdı." dedi.

İstanbul iş yeri kirasında başı çekiyor

Özellikle Ankara ve İstanbul 'da merkezi, ticari alanlarda işyeri kiralarının son derece yüksek olduğunu da söyleyen Balsarı, "İstanbul genelinde kira değerlerinin en yüksek olduğu ilçelerin başında Şişli, Beyoğlu, Kadıköy var” dedi.

Nişantaşı, Bağdat ve İstiklal caddesi metrekare birim fiyatı dudak uçuklatıyor

Balsarı, İstanbul’da özellikle Nişantaşı, Bağdat ve İstiklal caddelerindeki kiraların metrekare birim fiyatlarını dikkat çekerek kira makas aralığının arttığını belirtti. Balsarı, “Nişantaşı' nda aylık kira m² birim değerleri 2 bin 500 TL ile 6 bin 500 TL arasında, İstiklal Caddesi' nde 1.750 TL ile 4 bin 250 TL arasında, Bağdat Caddesi'nde ise 1.750 TL ile 2 bin 850 TL aralığında değişmektedir. Bu birim değeri aralığındaki makası belirleyen başlıca unsurlar etkin ve verimli kullanım alanları ve caddelere olan vitrin cepheleri ya da cadde üzerinden görünürlük seviyeleridir” dedi.

Turistik şehirlerde de artış sürüyor

İzmir'in ticari ve turistik bölgelerinde kira bedellerinin yüksek olduğunu dikkat çeken Balsarı, “Çeşme, Karşıyaka ve Konak ilçeleri bu konuda öne çıkıyor. Ayrıca Antalya ve Muğla iline bağlı Bodrum ilçesi, yazlık ve turistik bölgelerdeki yoğun talep nedeniyle en yüksek işyeri kiralarına sahip ilçelerden biridir” diye konuştu.

Kira artışından en çok etkilenen yerler gözde alışveriş caddeleri

İş yerlerindeki kira artışlarının devam edeceğini dikkat çeken Balsarı, en çok etkilenecek lokasyonların gözde alışveriş caddeleri ile prestiji konumların olacağını belirtti.

Balsarı, şunları söyledi:

“Günümüz ekonomik koşullarında belirli bir düzeyde devam edecektir. Asıl buradaki artıştan en çok etkilenecek lokasyonlar üzerinden bir çıkarım yapacaksak büyük şehirlerin gözde alışveriş caddeleri ve aynı zamanda bu alışveriş faaliyetlerinin yanı sıra yürüyüş yaparak sosyalleşebilecekleri prestijli konumlar olacaktır. Nedeni ise bu caddelerdeki yüksek doluluk oranları ve yaya trafiği beraberinde bölgeye yüksek talep getirecektir. Artan talep, yükselen kira seviyeleri ve sınırlı arz nedeniyle cadde üzerinde yer bulmayı giderek zorlaştıracaktır. Hali ile yüksek kira artışları kaçınılmaz olabilir. Özetle büyük şehirlerde ticari faaliyetlerin yoğunluğu ve buna bağlı oluşan talep nedeniyle bu artış trendinin yakın gelecekte de devam edeceğini göstermektedir.”v