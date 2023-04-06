Antalya'ya 40 bin kruvaziyer yolcusu bekleniyor

Yılın ilk üç ayında hava yoluyla yaklaşık 800 bin yabancı turisti ağırlayan Antalya'da, kruvaziyer turizmi de hareketleniyor. Toplam 370 metre uzunluğunda iki iskele, 1830 metrekare yolcu terminaline sahip limana, ilk lüks gemi Mısır'dan geldi. İskenderiye Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı Mein Schiff 6 gemisi, 919 mürettebatı, 2 bin 400 yolcusuyla Antalya Limanı'na demirledi.

Yolcusunu indiren gemi, Antalya'dan alacağı yaklaşık 2 bin 500 yolcuyla Yunanistan'a hareket edecek. QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, Mein Schiff 6 gemisiyle sezonu açtıklarını söyledi.

Yolcuların kenti gezip uçaklarıyla buradan ayrılacaklarını, geminin de yeni yolcularıyla yoluna devam edeceğini belirten Sert, geminin Yunanistan, İstanbul, Ege limanlarını dolaştıktan sonra tekrar Antalya Limanı'na geleceğini kaydetti.

Turizm sektöründe kruvaziyerin ekonomik açıdan önemli olduğunu vurgulayan Sert, "Geçen yıl turizmde güzel günler yaşadık, hem döviz kazancı hem turist sayısı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lerin üstündeydi. Kruvaziyer yolcusu ülkeye bıraktığı döviz bakımından daha avantajlı, bir kruvaziyer yolcusu 5 normal turistle eşdeğer diyebiliriz." dedi.

Antalya Limanı'nın indi bindi yapılabilen ender limanlardan olduğunu ifade eden Sert, hem limanın hem de havalimanının yeterli kapasiteye sahip olması, kurumların koordineli çalışması ve devlet destekleri sayesinde avantajlı konumda olduklarını bildirdi.

"Limanın kapasitesi daha fazla"

Geçen yıl kruvaziyerle yaklaşık 30 bin yolcunun ağırlandığını dile getiren Sert, şunları söyledi:

"Bu yıl 40 bin civarında yolcu, 30 da kruvaziyer gemisi bekliyoruz. Bazı gemilerin birden fazla gelişleri olacak. Umarım bu artış devam eder ve deniz turizminde de Antalya ön planda olur. Gelecek yıl daha iyi rakamları yakalarız. Antalya Limanı'na, dünyanın her yerinden gemi gelebiliyor. Gemi kabul kapasitemiz oldukça yeterli, toplamda 370 metre rıhtım uzunluğumuz var, 10 hatta 20 kat daha fazla gemiyi alabilecek kapasitemiz ve kabiliyetimiz var. Umarım bu kapasitemizi önümüzdeki yıllarda doldururuz."

QTerminals Antalya Limanı'nın, Akdeniz'de iç ve dış turizm açısından önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Sert, limanda iki kruvaziyer iskele, 1830 metrekare yolcu terminali ve 1000 metrekare bagaj alanı bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya Limanı'nın, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridinde en büyük organize liman olarak hizmet verdiğini aktaran Sert, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetlerinin yanı sıra bagaj işlemleri de dahil olmak üzere tam terminal hizmetleri sunulduğunu bildirdi.