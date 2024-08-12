Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor: METEK ile 12 bin MEB personeline eğitim verildi

Merve YEDEKÇİ / ANKARA

Toplantı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal ve Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katılımı ile gerçekleşti. Toplantı kapsamında gerçekleşen ‘Ekonomik Kalkınmada Mesleki Eğitimin Rolü’ isimli panel ile mesleki eğitimin ekonomik kalkınma üzerindeki kritik rolünü detaylı bir şekilde ele alındı.

Millî Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nde 11 bin 986 milli eğitim personeline uygulamalı eğitim verildi. 11 milyon tutarında, bin 162 proje hayata geçirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eğitim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, sektörel mükemmeliyet merkezlerinin tanıtımı ve ekonomik kalkınmada mesleki eğitimin önemini vurgulayarak; “Milli Eğitim Bakanlığı ve danışmanlık şirketinin üstün performansı, AB Koordinasyon Dairesi'nin titiz denetimiyle METEK Projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri, AB’nin ortak projelerindeki önemli önceliklerden biri. 15 okulun ve sektörel paydaşların işbirliğiyle kurulan bu merkezlerin, işbirlikleri devam edecek. METEK Projesi kapsamında 23 sektörde sivil toplum kuruluşlarına hibe çağrısı yapıldı. 17 sektörde ise inşaat, turizm ve benzeri alanlarda öğretmenlerin işbaşı eğitimlerinin sektörün şirketlerinde yapılması için mekanizmalar oluşturuldu. MEB tarafından 15, iş dünyası tarafından ise 17 merkez kuruldu. İşimiz asıl şimdi başlıyor. Birlikte, mesleki eğitimin gücünü ve potansiyelini ortaya çıkaracağız” ifadesinde bulundu.

830 milyon avroluk bin 162 proje hayata geçirildi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay ise, “IPA kapsamında gerçekleşen programlarda 830 milyon avroluk bin 162 projeyi hayata geçirdik. METEK III Projesi'yle bin 400 vatandaşın belgelendirme masrafları karşılandı. Bin 400 vatandaşın belgelendirme masrafları karşılandı, 13 binden fazla öğretmene eğitim verildi, özellikle kız çocukları başta olmak üzere öğrencilerin eğitime teş­vik edilmesi sağlandı. İçinde birçok önemli faaliyet barındıran bu kapsamlı proje, COVID-19 pandemisi ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ağır ilerledi. Ancak bugün faaliyetlerinin büyük bir kısmını tamamlandı ve projenin 42 aylık sürecinin sonuna gelindi. METEK III Projesi, genel müdürlüğün sözleşme makamı olduğu en önemli projeler arasında yer alıyor. Projede hedeflenen göstergelerinin ötesine geçerek faaliyetlerini başarılı bir şekilde tamamlandı. METEK Projesi'nin başarıları Türkiye'nin geleceğinde daha da parlayacak” dedi.

Proje kapsamında 18 bin kişiye fayda sağlandı

Mesleki eğitimin tarihine önemli bir iz bırakacağını vurgulayan Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, “METEK Projesi, mesleki eğitimin tarihine önemli bir iz bırakacak. Proje10 milyon avro tutarında paydaşlarla işbirliğini destekleyen ve 1 milyon avro SMM'ye (Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri) yönelik ekipman alımını içeren, toplamda 11 milyon avro teknik ekipman alımı bütçesine sahip. Bu kapsamda eğitim üyelerinin farkındalığını artırmaya ve kalite kültürünü oluşturmaya yönelik pek çok faaliyet gerçekleşti. Bu çalışmaların etkisi ise proje çıktılarıyla ortaya konuldu. METEK kapsamında 18 bin kişiye doğrudan temas ve fayda sağlandık. Her zaman olduğu gibi bu projenin sonu da yeni başlangıçlara vesile olacak” şeklinde konuştu.

Becerilerle ilgili dönüşüm artırılmalı

Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise, “Çevremizde hep yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm ile ilgili yetkinliklerin artırılması öne çıkarılıyor. Becerilerle ilgili dönüşümün daha çok vurgulanması gerekli. Beceriler ile ilgili yetkinliklerin artırılması, bizi geliştirecek ve ilerletecek. Projenin kapsamlı bir arka planı bulunuyor. AB mali yardımı altında finanse edilen projelerin eğitim sürecinin en önemli projelerini temsil ediyor. Mesleki ve teknik eğitimin altyapı ve kalitesini artırma yoluyla insana dokunan projeler geliştiriyor ve öğrencilere istihdam fırsatı sağlanarak eğitim ve istihdamın işbirliğini ortaya koyuyor. AB’nin yeni politikaları içerisindeki en önem verilen konulardan biri de becerilerle ilgili dönüşüm. AB fonlarına daha bütüncül bakılması gerekli. Proje kapsamında oluşturulan merkezlerin (SMM) sürdürülebilirliğini sağlamak için farklı fon desteklerinin de araştırılması gerekli. Erasmus, Dijital Avrupa ve Sınır Ötesi gibi AB altyapılı programların proje fonu açısından bir fırsat” açıklamasında bulundu.