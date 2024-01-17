GÜYAD Başkanı Özkök: Enerji yatırımları için yeni finansman gerekli

Mehmet KAYA / ANKARA

ANKARA Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, Türkiye’de enerji alanında yatırımlar konusunda iştah bulunduğunu ancak finansman sorunu olduğunu belirterek, uygun maliyetli bir kaynak oluşturulması gerektiğini söyledi. Özkök, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın her zaman olduğu gibi bu ve benzeri konulara hassasiyet göstermeye devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ankara’da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Özkök, yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 95’ini temsil ettiklerini hatırlatarak, finansmanın gelecek dönem yatırımlar için öneminin arttığını vurguladı. Özkök, Şubat ayı sonunda bir finans zirvesi düzenleyeceklerini ve kamunun finansman bulmaya destek vermesi için de girişimlerini artırdıklarını kaydetti.

Sektörün ikinci gündeminin iletim hatları olduğunu ve yatırım için iletimde daha fazla kapasite oluşturulması gerektiğini söyleyen Özkök, “Türkiye’nin enerji dönüşümü ile projeksiyonların fiiliyata dönüşebilmesi için geleneksel merkezci ve tek yönlü bir elektrik sisteminden, tüketicilerin odak noktası olduğu daha dağıtık ve etkileşimli bir sisteme geçiş yapması gerekiyor. Ancak mevcut durumda, dağıtık enerji Türkiye’de çok yaygın olarak kullanılmıyor. TEİAŞ’ın iletim ile ilgili yatırımları hızlandırmak için Dünya Bankası ile görüşmelerinin olduğunu basından takip ediyoruz” dedi.

“İzini bakanlık versin”

Yenilenebilir enerji üreticileri olarak, Avrupa’nın 1 Ekim’de ölçüm ve gözetimini başlattığı Yeşil Mutabakat kapsamındaki sınırda karbon uygulamasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Özkök, “Piyasamızda şu anda kullanılmakta olan enerji verimliliği bazlı anlaşmalarla daha hızlı bir ilerleme sağlama şansına sahip değiliz. Bunun için de büyük bireysel tüketicilerde lisanssız üretimde ikili alım satım anlaşmalarının hayat bulacağı hukuki alt yapının sağlanması gerekiyor. Bu şekilde uzun vadeli sözleşmeler hayat bulacak, aynı zamanda finansman sağlanması daha kolaylaşacaktır. Diğer taraftan bu tip sözleşmeler fi yat garantisi sağlayarak sanayi için enerji maliyetlerinde öngörülebilirlik de getirecektir” diye konuştu. Cem Özkök, sektör olarak belediye uygulamalarında yeknesaklık ve kolaylık talep ettiklerini, sanayi yatırımları için belediye izinlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmesi uygulamasının enerji yatırımlarına da sağlanabileceğini söyledi.