'Kurumlar, kriz yönetimi ve esneklik üzerine odaklı'

Merve YEDEKÇİ / İSTANBUL

Hem globalde hem de yerelde kapsamlı stratejiler geliştiren etki odaklı danışmanlık hizmeti BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert ;“Müşteriler sadece kâr odaklı değil, toplumsal sorumlulukları da yerine getirmek istiyorlar” diyor.

Sürdürülebilir bir mekanizma oluşturmanın en önemli ön koşulu etki odaklı olmak diyen BeNova Consulting Genel Müdürü Erdinç Mert; “Stratejik, operasyonel, finansal, insan kaynakları ve müşteri perspektifi olarak 'beş boyutlu değerlendirme yöntemi' sağlıyoruz. Her bir boyut, işletmelerin farklı yönlerini detaylı bir şekilde incelememizi ve analiz etmemizi sağlıyor. Örneğin, stratejik boyutta, işletmenin uzun vadeli hedefleri ve vizyonu üzerinde duruyoruz. Operasyonel boyutta, günlük iş süreçlerini ve verimliliği değerlendiriyoruz. Finansal boyutta, mali performansı ve sürdürülebilirliği inceliyoruz. İnsan kaynakları boyutunda, çalışan memnuniyeti ve yetenek yönetimine odaklanıyoruz. Müşteri boyutunda ise, müşteri memnuniyeti ve sadakatini ele alıyoruz. Bu kapsamlı yaklaşım, işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde ortaya koymalarını sağlıyor” yorumunu yapıyor.

Şirketler yalnızca kâr odaklı değil

“Pandeminin tüm dünyayı etkisi altına alması, kurumları strateji, satış, pazarlama, insan kaynakları ve dijitalleşme boyutlarında büyük ölçüde değiştirdi. Eş zamanlı danışmanlık sektörü de son yıllarda önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Öncelikle, strateji alanında birçok kurum, kriz yönetimi ve esneklik üzerine odaklanmak zorunda kaldı. Uzun vadeli planların yerini, daha kısa vadeli ve hızlı uygulanabilir stratejiler aldı. Bu ise kurumların hızla değişen koşullara uyum sağlamalarını gerektirdi. Kurumlar, çalışanlarının fiziksel ve mental sağlığını korumak için yeni politikalar geliştirdi. Birçok kurum için dijital araçların ve platformların kullanımı artarken, dijital becerilerin geliştirilmesi de öncelikli hale geldi. Özellikle teknolojik ilerlemeler, küreselleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yeni gereksinimler, sektördeki öncelikleri şekillendiriyor. Biz bu noktada bir yandan dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojik alanlarda danışmanlık hizmetleri sunarak müşterilerimizin rekabet avantajını artırmaya odaklanıyoruz. Öte yandan, sürdürülebilirlik ve çevresel etki yönetimi gibi alanlarda da yoğun talepler alıyoruz. Müşteriler artık, sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda toplumsal ve çevresel sorumluluklarını da yerine getirmek istiyorlar. Girişimlerin farklı alanlardaki etkilerini ölçmek için “'BeNova Etki Ölçümleme Platformu’ aracımızı kullanıyoruz. Bu platform, finansal performanstan sosyal etkilerine kadar geniş bir yelpazede kapsamlı analiz sunuyor. Bir diğer önemli aracımız, ise; 'Sürdürülebilirlik Değerlendirme Aracı’ ile de girişimlerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliklerini değerlendiriliyor. Böylece, girişimler güçlü ve zayıf yönlerini net bir şekilde görüp, stratejilerini bu doğrultuda şekillendiriyor. Karbon ayak izi, enerji verimliliği, atık yönetimi gibi çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilirlik performanslarını da ölçerek ve iyileştirme önerilerinde bulunuyoruz.”

Radikal dönüşümlere ihtiyaç var

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin başarıya ulaşması için iş dünyasına büyük rol düşüyor. Ancak, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini ne kadar etkin bir şekilde uyguladıklarına bakmak gerekiyor. Yaratılan etkiyi değerlendirirken, sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik açılarından da performanslarını ölçmek önemli. Sürdürülebilirliği merkezimize alarak verdiğimiz tüm hizmetler de herkesin erişebileceği bir fiyat politikasına sahibiz. Kendimize koyduğumuz hedef gereğince politikamız hep ‘maliyet etkin danışmanlık’.