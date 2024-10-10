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Philip Morris’in Torbalı tesisi Karbon Nötr Sertifikası’na hak kazandı

İzmir’deki fabrikasında 11 milyon dolarlık yenilenebilir enerji ve buna bağlı tesis yatırımı gerçekleştiren ve yaklaşık 3 bin 500 hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk elektriği güneş panelleriyle üreten Philip Morris Türkiye, 2040 yılına kadar da tüm değer zincirinde net sıfır emisyona erişmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi
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Philip Morris’in Torbalı tesisi Karbon Nötr Sertifikası’na hak kazandı
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İZMİR / EKONOMİ

Philip Morris Türkiye’nin İzmir Torbalı’daki üretim tesisi, direkt operasyonlarında (Kapsam 1 ve Kapsam 2) Kazakistan, Filipinler ve Güney Afrika üretim tesisleri ile birlikte “Karbon Nötr” sertifikası almaya hak kazandı.

Paris İklim Anlaşması’nda belirlenen yol haritasına uygun olarak, Düşük Karbona Geçiş Planı’nı oluşturan Philip Morris International (PMI), dünya genelindeki 50 fabrikasında 2025 yılına kadar doğrudan ve dolaylı emisyonlarda karbon nötr olmayı hedeflediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Dünyada ve Türkiye’de iklim krizine karşı alınması gereken önlemlerin artık hayati bir önemde olduğunun altını çizen Philip Morris Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, “Şirket olarak sürdürülebilirlik konusunda belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ciddi adımlar atıyoruz. Dünyanın önde gelen doğrulama kuruluşlarından SGS United Kingdom Ltd. tarafından yapılan incelemelerde Kazakistan, Filipinler ve Güney Afrika’da yer alan PMI üretim tesisleri ile birlikte değerlendirilen Torbalı tesisimiz, Kapsam 1 ve Kapsam 2’de Karbon Nötr sertifikası almaya hak kazandı. Bundan sonraki hedefimiz 2040 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfır emisyona ulaşmak. Bu başarı kurumsal bir kilometre taşı olmanın ötesinde, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı” ifadelerini kullandı.

Üç aşamalı plan ile enerji ihtiyacını, yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen ve toplamda yaklaşık 11 milyon dolarlık yenilenebilir enerji ve buna bağlı tesis yatırımı gerçekleştiren Philip Morris Türkiye, Torbalı, yaklaşık 6 futbol sahası büyüklüğünde güneş enerjisi panellerinin kurulumunu gerçekleştirdi. Bu panellerinden, 3 bin 500 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer yaklaşık 10 GWh enerji üretilebiliyor.

Torbalı tesisi PMI’ın en büyük fabrikalarından biri

Firmadan yapılan açıklamada Torbalı tesisinin PMI’ın dünyadaki en büyük fabrikalarından biri olduğu dile getirildi. Tesiste bin 200'den fazla çalışanıyla, yaklaşık 20 kadar ihracat pazarına yönelik 250’den fazla ürün üretiliyor. Şirket, 2023 yılı aralık ayında, dünya genelindeki şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının ölçülmesinde en saygın değerlendirmelerden biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'ne dahil oldu. Bunun yanı sıra, PMI üst üste 4. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Kuzey Amerika Bileşik Endeksi'nde yer aldı ve kurumsal derecelendirmede en üst seviye olan “Prime” statüsüne layık görüldu. Ayrıca PMI, dünyanın en saygın sürdürülebilirlik raporlamaları arasında yer alan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında: iklim değişikliği, orman ve su güvenliği raporlamalarında üst üste 4. yıl “CDP Triple A” kategorisinde yer almaya hak kazandı.

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