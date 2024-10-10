Demirci halıları yeni OSB’de dokunacak

MANİSA / EKONOMİ

Projede ilk olarak 20 firmanın katılımıyla ihtiyaç analizi çalışmalarını başlattıklarını dile getiren ETHİB Başkanı Jak Eskinazi, URGE Projesiyle Demirci’de halı sektöründe faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttırmayı, küresel ticaretten aldıkları payın ve bilinirliklerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Manisa’nın Demirci ilçesinin yün halı üretimi ve ihracatında önemli bir merkez olduğunu aktaran Eskinazi, “Demirci’de özellikle el halıları, yüksek kaliteli yün ipliklerle dokunuyor ve büyük oranda yurt dışına satılıyor. İlçeden 30’dan fazla ülkeye halı ihracatı yapılıyor. 2023 yılı verilerine göre Demirci’den 3 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Bu projeyle amacımız Demirci’nin halı ihracatını 10 milyon doların üzerine taşımak. Türkiye halı ihracatında yıllık 2,4 milyar dolar hacme ulaşmış durumda. Bu tür projelerle halı ihracatında kısa sürede 3 milyar doları aşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kasım Kabak: Demirci OSB halı sektörüne ivme kazandıracak

Demirci’de kurulma çalışmaları süren Demirci Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin Demirci’de halı sektörünün kümelenmesinin güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getiren Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, 840 dönümlük karma OSB’de yerleşim planı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve ön tahsise açık halde olduğunu paylaştı.

Demirci’nin, Organize Sanayi Bölgeleri yatırım teşviklerinde 4. bölge konumunda olduğunu dile getiren Kabak, “Birçok avantajı olan OSB, uzun yıllardır tekstil ve özellikle hazır giyim sektöründe çalışmış ve el becerisi olan kadın ve erkek personel varlığından dolayı, üretim yapacak yatırımcı firmalar için cazip konumda. Yatırımcıları Demirci OSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.