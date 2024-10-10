M Oil ve Valvoline, İzmir’de motor yağı üretimine başladı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

OYAK Enerji şirketlerinden GüzelEnerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren M Oil, İzmir’deki fabrikasında motor yağında dünya markası konumunda bulunan Valvoline’in lisansı ile üretime başladı. Firmalar, bu işbirliği ile yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarını büyütmeyi hedefliyor.

Küresel bir dev olan Valvoline markasıyla İzmir’de üretim yapmaktan hem bölge hem Türkiye adına gurur duyduklarını ifade eden OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, “OYAK Enerji şirketleri olarak, güçlü yatırımlarla ülkemizin enerji ihtiyacına güvenilir, çevre dostu ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklıyız. Elektrik üretiminden dağıtıma, akaryakıt ve madeni yağlardan yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren OYAK Enerji şirketleri, 30’un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen alanlarda hizmet veriyor. Her birinde amacımız, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak ve enerji sektöründe sürdürülebilirliği ön plana çıkararak ülkemize fayda sağlamak” dedi.

Yılmaz, İzmir’de önümüzdeki dönemde Valvoline markalı madeni yağların üretileceği yeni bir fabrika yatırımıyla ilgili planı devreye aldıklarını da bildirdi.

Valvoline’in üretim üssü olacak

M Oil ve Valvoline markasıyla birlikte, 2028 yılına kadar Türkiye madeni yağlar pazarından yüzde 8 ve üzeri pay almayı hedeflediklerini dile getiren GüzelEnerji Genel Müdürü Mahmut Çil, “İzmir, Valvoline için bir üretim üssü olacak. Bu iş birliği çerçevesinde, Valvoline’in yenilikçi ve üstün nitelikli portföyünden ilk aşamada 75’in üzerinde ürünü 110 farklı ambalaj ile ülkemiz ve bölgemizin hizmetine sunduk. Büyük bir başarıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğimizin ikinci aşamasında, Valvoline’ın 25 farklı ürününü İzmir fabrikamızda üretmeye başladık. Otomotivden endüstriyel yağlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ürünlerimizin sayısını kademeli olarak artırmayı planlıyoruz. Bu süreçte hem önemli bir yatırımı hem de know-how ve Ar-Ge deneyimini ülkemize kazandıracağız. Bu ürünleri sadece Türkiye pazarına değil, KKTC ve bölgemizdeki diğer ülkelere de ihraç edeceğiz. Bir sonraki aşamada, hedeflerimizin önemli bir halkası olarak yeni fabrikamızı faaliyete geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Valvoline’in çok uzun yıllardır otomotiv ve endüstriyel çözümlerde bir uzman olarak bilindiğini ve OYAK ile yaptıkları yeni lisanslı üretim anlaşmasının yenilikçi bakışlarına bir örnek olduğunu aktaran Valvoline Avrupa Genel Müdürü Andrew Peterman, “Türkiye’nin hem Valvoline Global, Aramco hem de GüzelEnerji için benzersiz bir stratejik konuma sahip olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilirlik ve enerji dönüşümü birlikte çıkacağımız yolculukta kritik öneme sahip. Dünyanın markalı ilk motor yağı olarak geleceğin teknolojilerinde yeteneklerimizi güçlendirmeye kararlıyız” dedi.