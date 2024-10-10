Osmaniye ve Adana’nın ilçelerinde 15 gün arayla ‘mavi dil’ karantinası

Eray ŞEN / ADANA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı 10 köy ve canlı hayvan pazarında 25 Eylül’de karantina başlatılmasının ardından bölgeye 51 kilometre uzaklıktaki Adana’nın İmamoğlu ilçesinde de aynı hastalık nedeniyle karantina başlatıldı. İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı, Yazıtepe Mahallesi’nin hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle karantina altına alındığını açıkladı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bölgedeki durum hakkında EKONOMİ’nin sorularını yanıtladı. Köse, mavi dil hastalığının hasta hayvanlardan sağlam hayvanlara sineklerin kam emmesi ile taşınan viral bir enfeksiyon olduğunu belirterek, “Türkiye’de özellikle koyunlarda etkili oluyor, sığırlar ve diğer hayvanlarda etkili değil. Koyunların dillerinde morarmaya benzer bir renk oluşuyor, adı da buradan geliyor. Hatalık nedeniyle yavru atmalar olabiliyor, anomalili kuzular doğabiliyor, koyunlarda ölüme neden olabiliyor” dedi.

“İmamoğlu’da durum kontrol altında”

İmamoğlu’daki durum hakkında bilgi veren Köse,“Tarım il ve ilçe müdürlükleri karantina, tecrit, dezenfeksiyon ve aşılama gibi önlemleri yürütüyor. İmamoğlu’nda durum kontrol altında, telaş etmeye gerek yok. Arkadaşlarımız hastalığın görüldüğü yerde çevre aşılamasını yapmaya başladı. Mücadele devam ediyor. Hastalık kontrol altında, gerekli önlemler alınıyor” diye konuştu.

“Hastalığı gizlemeyin, veterinere bildirin”

Hayvan yetiştiricilerine de seslenen Köse, "Üreticilerimiz veteriner hekimleri ile mutlaka iletişim içinde olmalı. Hastalık gördükleri ya da şüphelendikleri zaman veteriner hekimlerine ulaşmalı. Vatandaşımızın yapması gereken, hastalık olduğu zaman bunu gizlememek ve veteriner hekimlerin söylediklerini yapmak” dedi.

Köse, sorunun insan sağlına yönelik bir tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “İnsanlara mavi dil bulaşmaz, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklardan biri değildir. Birçok hastalığa göre daha az tehlikelidir. Bunu çok abartmanın gereği yok. Karantinanın, tecridin temel amacı, hastalığın bölgeye yayılmasının önüne geçmek. İnsanlar için bir tehlike oluşturduğu için değil.”

“Belediyeler sinekle mücadele etmeli”

Hastalıkla mücadelede belediyelere de görev düştüğünün altını çizen Köse, “Bu arada belediyelerle işbirliği yapılarak, bölgede sinekle mücadele etmek gerekiyor, çünkü bulaşma ‘tatarcık’ denilen sineklerle oluyor. Sinek mücadelesi bu mücadelenin bir parçası olarak düşünülmeli” yorumunu yaptı.

Avrupa’da yaygın olarak görülmüştü

Mavi dil hastalığı son aylarda Avrupa’da pek çok ülkede tespit edildi. Avrupa’da görülen BT8 serotipi küçük ve büyükbaş hayvanları tehdit ediyor. Türkiye’de yıllardır görülen 4 ve 9 serotipleri ise sadece küçükbaşları etkiliyor. Hastalık, gözyaşı akıntısı, burun akıntısı, tüylerde dökülmeler, dilin mavimsi mora dönüşmesi ve şişmesiyle belirti gösteriyor.