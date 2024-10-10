Anadolu’nun en büyük Mobilya Fuarı ANAMOB başladı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

NOBEL Expo Fuarcılık’ın KAYMOS işbirliğiyle Kayseri OSB Fuar Alanı’nda gerçekleştirdiği Nobel ANAMOB Mobilya Fuarı başladı. Katılımcıların kura ile belirlendiği fuara mobilya sektöründen birçok firma katılırken, sektördeki en yeni ürünler, teknolojiler ve yenilikler de sergilendi.

Bu yıl fuarın en dikkat çekici başarılarından biri, yabancı ziyaretçi sayısında kırılan rekor olurken, fuara online kayıt yaptırıp davetiyesini alan yabancı ziyaretçi sayısı 8 bin 957’ye ulaştı. Nobel Expo’nun finanse ettiği özel alım heyeti programı kapsamında ise 704 profesyonel yabancı alıcı fuara katılım gösterdi.

ANAMOB Fuarı süresince yürütülen dijital pazarlama çalışmalarıyla fuarın tanıtımı 62 farklı ülkede toplamda 34 milyon 861 bin 726 kişiye ulaştı.

Fuar, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Ahmet Güleç, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Hasan Arapoğlu, NOBEL Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Erhan Çelik, fuarın mobilya sektörü için önemi vurgulayarak, ”Fuar asıl kapandığı zaman iş başlıyor. Bir sonraki fuarın hazırlıkları ve çalışmaları başlıyor. Özellikle yurtdışı konusunda hassas davrandığımızı ifade ettik. Türkiye’de yapılan fuarlarda genel olarak yabancı fuar şirketleri Türkiye’deki fuarları satın alır, o fuarların içerisinde tüm katılımcılar yer edinirler. Burada iki husus var. Bir Türk şirketi yurtdışına gittiğinde kendisi fuar alanı kiralayıp bunu yapmak istediğinde maalesef gerçek olmaz. Biz ancak başka ülkelerin açtığı fuarlara verilen metrekarelerle eşlik edebiliriz. Onlar büyük kendini ispatlamış fuarlardır” diye konuştu.

KAYMOS Başkanı Hasan Arapoğlu ise mobilya fuarına katılan katılımcılara teşekkür etti.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın da, fuarın çok büyük ses getireceğini dile getirerek her metrekaresinin dolu olduğunu ifade etti.

Kayseri sanayisinin lokomotif sektörünün mobilya olduğunu anlatan Yalçın, “Kayseri'de 600’den fazla firma mobilya üretimi yapmaktadır. Şehrimizde 30 bine yakın istihdam sağlayan mobilya sektörü 187 ülkeye ihracat yapmaktadır. Kayseri'nin 2023 yılı ihracat rakamı 730 milyon dolardır. Bu rakam Kayseri'nin sektördeki yerini açık bir şekilde göstermektedir. Türkiye'nin ve şehrimizin mobilya sektörünün ihracat rakamları da her yıl artmaktadır. Mobilyacılar olarak hedefimiz dünyadaki ihracat payımızı en kısa sürede iki katına çıkarabilmektir” dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’yi daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Bu yıl 3. kez düzenlenen mobilya fuarı, 13 Ekim’e kadar devam edecek.