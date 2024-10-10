Saytek Mühendislik 15’inci yılını eğitimle kutladı

ADANA / EKONOMİ

Saytek Mühendislik yönetim kadrosu ve beyaz yaka personelinin buluştuğu etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sercan Delice, “İcra Kurulu Başkanımız Aykut Delice ile kurduğumuz Saytek Mühendislik, 15 yıllık başarı yolculuğunda sürekli kendini yenileyerek, yeni hizmet ve ürünleri bünyesine dahil etmiş ve altyapı projelerinde kuruluşlar için en güvenilir iş ortağı olmuştur” dedi. Sundukları hizmetler ile sektörde bölgenin önemli projelerinde yer aldıklarını anlatan Delice, şöyle devam etti:

“Enerji verimliliği odaklı yenilikçi teknolojilere kapı açan çalışmalarımızda sunduğumuz geniş hizmet yelpazesi, bizi farklı kılan temel özelliğimizdir. Bir yapının tüm konfor odaklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyoruz. İklimlendirme alanında sunduğumuz doğalgaz-kombi çözümleri, ısı pompası ve yerden ısıtma sistemlerimiz, split klima ve VRF sistemlerimiz, şömine, havuz, sauna ve jakuzi sistemleri kurulumumuz ile bireysel ve toplu konutların, endüstriyel tesislerin en önemli iş ortağı konumundayız.”

İklimlendirmenin geleceğine de değinen Delice, şunları kaydetti: “İklimlendirmede dünya devi olarak nitelenen markaların bayiliklerini üstlendik. Güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile kolay entegrasyonu ve enerji verimliliği sayesinde, başta Avrupa olmak üzere dünyada iklimlendirme çözümlerinin geleceği olarak tanımlanan özellikle Avrupa’da iklimlendirme sistemlerinin geleceği olarak tanımlanan ısı pompası alanında bölgemizin öncü kuruluşuyuz. Sürdürülebilir bir dünya için kaynakların etkin kullanımı gerektiğine yürekten inanıyoruz. Odağımızı ısı pompası sistemlerine yönelttik. Bu kapsamda farkındalık oluşturmak adına çeşitli meslek grupları ile bir araya gelerek ısı pompası sistemlerinin avantajlarını anlatıyoruz.”