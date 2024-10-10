Yaşar Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

Times Higher Education, her yıl üniversitelerden aldığı verileri, yapmış olduğu anket sonuçlarını ve Scopus veri tabanından aldığı geçmiş 5 yıla ait verileri bir araya getirerek dünya üniversiteler sıralamasını oluşturuyor. Bu yıl 115 ülkeden 2 bin 109 kurumun sıralandığı listede Türkiye’den 91 üniversite yer aldı. Yaşar Üniversitesi ise Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 20, vakıf üniversiteleri sıralamasında ise ilk 10 üniversite arasına girdi. Yaşar Üniversitesi, 2025’in en iyilerinin yer aldığı listede Ege Bölgesi’nde zirvede yer aldı.

Ahmet Yiğitbaşı: Başarımızı tescilledik

Yaşar Üniversitesi’nin, girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon kavramlarını benimsemiş bir üniversite olduğunu vurgulayan Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, “Güçlü akademik ve idari kadromuzla, geleceği daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve altyapıyla da bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi konusundaki çabalarımızın üniversitemizi daha yüksek seviyelere çıkaracağından eminim. Yaşar Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak, sadece bilgi üretmekle kalmadı, aynı zamanda ürettiği bilgiyi topluma faydalı olacak şekilde kullanmayı daima ilke edindi. Bu saygın sıralamada yer alarak başarımızı bir kez daha tescilledik” dedi.

Levent Kandiller: Hedefimiz ilk binde yer almak

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise uluslararası listelerde üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu belirterek hedeflerinin ilk binde yer almak olduğunu söyledi. Kandiller, “Bu başarı, Yaşar Üniversitesi'nin kararlılıkla sürdürdüğü kalite odaklı eğitim ve araştırma politikalarının bir sonucu. Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın ortak çabaları ve azmi sayesinde uluslararası alanda tanınan bir konuma ulaşmış bulunuyoruz. Eğitimde ve araştırmada üstün başarılar elde etmek, bizim için sadece bir hedef değil aynı zamanda bir sorumluluk. Öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli eğitimle onları donanımlı bireyler olarak yetiştirme misyonumuzu sürdüreceğiz” dedi.