“Türkiye’nin stratejik önemi, ileri malzeme başarımızla ölçülecek”

MERVE YEDEKÇİ / ESKİŞEHİR

Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni İzmir’de hayata geçirdi. Eskişehir’de ise, Çimsa ve Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle kurulan ikinci merkez, yenilikçi projeler geliştirmek ve malzeme teknolojileri alanında öncü olmaya odaklanıyor. Merkez, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle bölgedeki gençler ve araştırmacılar için bir teknoloji üssü olmayı planlıyor.

Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, sektörde kadınların istihdamını artırmak ve girişimciliği desteklemek için çeşitli projeler yürüterek, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri vererek kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden programlar sunacak. Öğrenciler ise Ideathon etkinlikleriyle yaratıcı düşünme ve yenilikçi fikir üretme yeteneklerini geliştirecek ve sürdürülebilir startuplar kurmaları için desteklenecek. Sabancı Topluluğu'nun bu teknoloji merkezleri, gençlere daha fazla fırsat sunarak beyin göçünü engellemeyi ve onların yeteneklerini Türkiye'de kullanmalarını sağlamayı hedefliyor.

“İleri malzeme pazarı 5 yılda 100 milyar dolara ulaşacak”

Açılış konuşmasını yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bu merkezi Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümünün hemen öncesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına yaydığımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri aslında Cumhuriyet değerlerimizin günümüzdeki iz düşümleri. Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. ‘Beyin göçünden beyin gücüne’ olarak tanımladığımız söylem, Sabancı olarak gençlere inancımızın, Cumhuriyet’e olan bağlılığımızın kelimelere dökülmüş hali. Dünyada yaşanan dönüşüm, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi yaratıyor. Sürdürülebilirlik odaklı bu dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için hem kullandığımız malzemelerin hem de bu malzemelerin üretim teknolojilerinin yeniden ele alınması bir zorunluluk. Bu yüzden hem ülkemiz hem de Topluluğumuz için ileri malzeme geçişi, Topluluk stratejimizde öncelikli olarak ele aldığımız alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre, dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak. Ülke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki rekabet gücümüzün de bir göstergesi olacak. Diğer bir ifadeyle, bugün ne yazık ki sadece ‘coğrafi konum’la sınırlandırdığımız Türkiye’nin stratejik önemi, artık ileri malzemedeki başarımızla ölçülecek. Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi bu alanda gençlerimize, akademisyenlerimize, girişimcilerimize bir ufuk açacak. Teorik ve pratik bilginin bir araya geleceğe bu merkez, bu alandaki teknolojilerin geliştiricisi olacak gençleri, akademisyenleri, girişimcileri, ülkemizin yeni nesil malzeme liderlerini yetiştirecek” ifadesinde bulundu.

Genç beyinler göç etmek yerine ülkeye katkı sağlamalı

Cenk Alper sözlerine şöyle devam etti:

“Bu merkezimizin açılışının üzerinden 1 ay bile geçmeden, ikinci merkezimizi hayata geçirdik. Hep söylediğimiz gibi; bugünün dünyasında sözden aksiyona geçmek çok önemli. Ama tek başına yeterli değil. Bunu en hızlı şekilde yapmalıyız. Hızın her zamankinden önemli olduğu bu yeni ekonomik düzende, gençlerimiz, ülkemiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok. İşte bu yüzden, Sabancı olarak tüm teknoloji gücümüzü merkezlerimiz için seferber ettik. Çimsa’nın Mersin’deki Ar-Ge merkezi Formülhane tarafından geliştirilen üç boyutlu yazıcı (3D) teknolojisiyle hayata geçirilen bu merkez, kendi alanında Türkiye’de 3D ile inşa edilen ilk teknoloji merkezi olma unvanına sahip. Merkezin dış duvarlarında kullanılan beyaz çimento yine Mersin’de geliştirdiğimiz özel bir formülle hazırlandı. Tüm bu teknolojilere ev sahipliği yapan Mersin tesisimiz dünyada gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento üretimi gerçekleştiren tek tesis konumunda. Dolayısıyla burası, isminin önündeki ‘teknoloji’ ifadesini sonuna kadar hak eden bir merkez. İnanıyoruz ki burası, malzeme teknolojileri alanında beyin göçünden beyin gücüne dönüşümün sembollerinden biri olacak.”

“İnovasyon teoride kalmamalı, gerçek dünyada somut etkiler yaratmalı”

Çimsa CEO’su Umut Zenar, merkezlerinin stratejisinde üç ana hedef belirlediklerini vurgulayarak,

“‘Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye’ olarak tanımladığımız bu üçlü formülle aslında en büyük hedefimiz burada geliştirilecek teknolojilerin ürünleşmesini ve günlük hayatlarımızda etki yaratması. Parlak fikirleri dört duvar arasından çıkarmak, laboratuvarların sınırlarını aşmak, tüm değer zinciri üzerinde bir etki gücü yaratmak. Sanayi-akademi işbirliklerinin sayısını ve kapsamını genişletmemiz gerek. Merkezimiz bu vizyonun Türkiye’deki simge platformlarından biri olacak. Gençlerin yenilikçi iş modelleri geliştirebilmeleri için sektördeki mevcut ihtiyaçları gözlemlemesi gerekiyor” dedi ve ekledi: “Buradan hareketle, yapı malzemeleri sektörüne yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere sağlayacağımız 6 haftalık eğitim programları ile onlara sektör dinamiklerini tanıtacağız. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi Programı’ndan faydalanmasını hedefliyoruz. Sektöre yönelik eğitimlerin yanında, öğrencilerin geleceğin dünyasına hazır olmaları da bizim için son derece önemli. Bu kapsamda onlara bir yandan yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırırken bir yandan da iletişim becerileri ve mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimleri de sağlayacağız. Yani gençleri sadece bilgiyle değil, gelecekte ihtiyaç duyacakları ‘liderlik seti’ ile donatacağız. Programı tamamlayan öğrencilere sektördeki mevcut sorunlara yönelik projeler üretecekleri 4 aylık staj programları sunacağız” dedi.

Güneş panelleriyle kendi elektriğini üretecek

140 metrekarelik Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, Türkiye’de 3D teknolojisiyle inşa edilen ilk teknoloji merkezi oldu. Bina duvarlarının inşası ve beton dökümü, bu teknoloji sayesinde sadece 48 saat içinde tamamlandı. 3D yazıcıda kullanılan özel beton harcı ise Çimsa’nın beyaz çimento ürünleriyle, yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonunda geliştirildi. Merkez, yakında çatısına yerleştirilecek güneş panelleri ile ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılayacak.