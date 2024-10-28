SAHA EXPO 2024’e MTOSB damgası

MERSİN / EKONOMİ

İstanbul Fuar Merkezi’nde 22-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen SAHA EXPO 2024 son buldu. Türkiye’nin dört bir yanından savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların katıldığı fuarda Mersin standı büyük ilgi gördü. Mersin’de savunma sanayi alanında önemli işlere imza atan firmaların bulunduğunu ve SAHA EXPO’nun bu anlamda faydalı olduğunu belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, organizasyonu değerlendirdi.

Geleceğin sektörü olarak bilinen savunma sanayinin ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sabri Tekli, “MTOSB ve MTSO işbirliğinde katıldığımız fuarda 11 firmamızla Mersin’i temsil etmekten dolayı gururluyuz. Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan’ın fuarda bizlere önderlik etmesi de sanayicilerimiz açısından oldukça önemli. Mersin, savunma sanayi alanında kendini sürekli geliştiren ve bu alanda üretim kapasitesini her yıl artıran bir kent. Hal böyle olunca heyecanımız hiç bitmiyor. SAHA EXPO firmaların ufkunu açan ve firmaların birbirlerini desteklediği, aynı zamanda da tecrübe kazandırdığı bir organizasyon. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Türkiye’nin geleceği için savunma sanayi alanında üretimlerini sürdüren başta Mersin firmaları olmak üzere tüm firmaları kutluyor ve başarılar diliyorum” dedi.

“Firma sayımız her geçen gün artıyor”

Savunma sanayine yönelik çalışmaların her geçen gün arttığını dile getiren Sabri Tekli, “Firma sayımız artıyor. MTOSB yönetim kurulu olarak savunma sanayine yönelik çalışmalara büyük destek veriyoruz. Bugün fuarda stant açan sanayicilerimiz gösterdiler ki; Mersin savunma sanayi sektöründe hızlı bir yükseliş içerisinde. Standımızı ziyaret eden ziyaretçiler ürünlerimizi gördüğü zaman oldukça şaşırdılar. Bu Türkiye’nin bir başarısıdır. Geldiğimiz noktaya baktığımızda göğsümüz kabarıyor” diye konuştu.