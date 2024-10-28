Kocasinan Belediyesi’nden gençlere yönelik projeler

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Çocukların ve gençlerin spor, kültür ve sanat gibi hayatın her alanında aktivitelerde yer alabilmesi için yatırımlar yaptıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, "Eğitimle ilgili birçok projeye imza attık ve yeni çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bizler biliyoruz ki gençlerimiz ve çocuklarımız bu ülkenin teminatıdır. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Gençlerimiz, güçlenen ve büyüyen Kayseri ile Türkiye’nin geleceği olacak” dedi

Çolakbayrakdar, gençlerin daima yanında olacaklarını vurgulayarak başarılı ve belli kriterlere uyan öğrencileri Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ile Leonardo Da Vinci Bilim ve Teknoloji Müzesi’ne götüreceklerini söyledi.

Kocasinan Teknoloji Festivali’ni eğlenceli bir gençlik festivali haline getireceklerini anlatan Çolakbayrakdar, “Festivalimizle dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonra büyüyüp bu şehre ve ülkeye büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi, Gençlik Kulübü, Gençlik Merkezi, Uzay Havacılık Merkezi ve Sinan Kütüphanesi gibi hizmetlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Genç çiftçiler için 'Köyümde Hayat Var' projesini hayata geçirdik. Kentten kırsala göç eden gençlerimize eğitimden üretime kadar her alanda destek vereceğiz. Buna benzer projelerimizi artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Çolakbayrakdar, gençlerin umut vaat ettiğini belirterek, yeni projelerle Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Gençlere yönelik yapılan çalışmalardan bazıları şu şekilde:

Kocasinan İnovasyon Merkezi’nde gençler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanıyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan merkezde, geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocuklara ve gençlere robotik kodlama, yazılım, Arduino, model uçak ve insansız hava araçları (İHA) gibi konularda eğitim veriliyor.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Gençlik Merkezi’nde ise gençler sınavlara hazırlanırken sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma imkanı buluyorlar. Bu merkez, gençlerin keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Kocasinan’ın Yıldızları ve Kocasinan’ın En’leri projeleriyle, okullarda gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi sağlanıyor. Başarılı gençler, bilimsel çalışmaları yerinde görmek için Avrupa gezileriyle ödüllendiriliyor. İtalya ve Almanya’daki bilim müzeleri turları bu kapsamda düzenleniyor.

"Asım’ın Nesli Çanakkale’de" projesi ile gençler, Çanakkale gezisiyle ödüllendirilerek tarih bilinci kazandırılıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilen Hızır İlyas Köşkü, Gök Gözlem Evi haline dönüştürülerek gençlere astronomi ve uzay bilimi alanında eğitim veriliyor. Çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı merkezle geleceğin mühendisleri, astronotları ve pilotlarının yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Sinan Kütüphanesi ile gençlerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanıyor. Eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerin yanı sıra, Kafe Sinan ve Hanımeli gibi mekanlarla da gençlerin sosyal yaşamlarına katkı sunuluyor.

"Köyümde Hayat Var" projesi ile gençler tarıma yönlendirilerek kırsal alanda üretime teşvik ediliyor.