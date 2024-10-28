Mısır’da 3 milyar dolarlık Türk yatırımı mevcut

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Turizm Fuarı’na katılmak üzere Antalya’ya gelen Mısır Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, iki ülke arasında başta turizm olmak üzere Türk iş insanlarının yatırımları konusunda bilgi verdi.

2025 yılının Mısır ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yıldönümü olacağını belirten Elsherbeiny, geçen yıl iki ülke arasında 6,6 milyar dolar olan ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 15 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mısır’da 3 milyar dolarlık Türk yatırımı

Mısır ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamını genişletmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Elsherbeiny, şunları kaydetti:

‘’Mısır'da 3 milyar dolar değerinde Türk yatırımı mevcut. Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma turizm tercihlerini de etkiledi. Son yıllarda Avrupa’nın vizelerde zorluk çıkarması Türk turistlerin vizesiz veya kapıda vize alınabilen rotalara daha fazla ilgi göstermesini sağladı. Mısır’a geçen yıl gelen Türk turist sayısı 2022’ye göre 3 katına çıkarak 140 bin oldu. Bu yılki rakamın 250 bini bulması bekleniyor.’’

Mısır turist sayısını artırmak istiyor

Sürdürülebilir turizm girişimleriyle turist sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Elsherbeiny, şöyle devam etti. ‘’İstanbul'dan Kahire'ye yapılan direkt uçuşlarla Mısır'ın canlı başkenti, ortak tarihi ve Mısır kültürünün zenginliğini keşfetmek isteyen Türkiyeli gezginler için cazip bir destinasyon haline geldi. Kahire, ailelere, macera arayanlara ve lüks gezginlere hitap eden, küresel turizm haritasında önde gelen bir destinasyon olarak kendini kanıtlamıştır. Büyük Mısır Müzesi, titizlikle seçilmiş on iki sergi salonunun özel bir ön gösterimini sunarak deneme faaliyetleri için kapılarını açtı. Bu adım, dünyanın tek bir medeniyete adanmış en büyük müzesi olacak ve Mısır'ın kültürel ve tarihi önemini daha da vurgulayacak.’’

Mısır Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny Mısır ve Türkiye’nin, Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanan ortak bir tarihi ve uluslararası ziyaretçilerin keşfedebileceği zengin bir kültürü paylaştığını anımsattı.

Mısır’a gelen turist sayısının sürekli arttığına dikkat çeken Elsherbeiny, ‘’2023 yılında 15 milyonun üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir artış kaydettik. 2024 yılında küresel varışlarda yüzde 4’lük bir artış bekliyoruz” dedi.

Mısır turizme 4,4 milyar Euro kaynak aktardı

Mısır’ın, yeni bir sürdürülebilirlik turizm dönemine girdiğini anlatan Elsherbeiny, Luksor gibi önemli destinasyonlara yeni tatil köyleri ve gelişmiş, daha hızlı ve çevre dostu ulaşım olanakları sunduklarını bildirdi. Çevresel etkilerini azaltmayı ve çevre dostu turizmi desteklemeyi amaçlayan çok sayıda yeşil projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Elsherbeiny, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Mısır, sağlık turizminde önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Uzak Batı Çölü'nde yer alan Siwa Vahası buna en iyi örnek olacak. Siwa, şehir hayatının koşuşturmasından kaçmak isteyenler için aranan bir yer haline geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir savaş alanı olan El Alamein, Mısır hükümetinin turizme ayırdığı 4,464 milyar Euro da dahil olmak üzere son dönemde yaptığı yatırımlarla cazip bir tatil beldesine dönüşüyor.’’