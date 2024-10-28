Lineadecor Mutfak Van mağazasını açtı

Van’da yeni mağazası ile müşterilerinin karşısına çıkan Lineadecor, açılış için bir kokteyl düzenledi.

İş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği açılış kokteyline; Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Lineadecor satış ve pazarlama yöneticileri, Van yetkili satıcısı Mises Mimarlık firma sahipleri Emirhan Özdemir ile M. Mirac Keser ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, mağaza yatırımlarına 2024 yılında da devam ettiklerini belirterek, bu yıl Edirne, Düzce, Antalya-Aksu ve Aydın-Efeler mağazalarının açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Lineadecor ürünlerini artık ilçelerde de tüketicilerle buluşturmaya hız verdiklerini ifade eden Ecemiş, yetkili satıcılık sözleşmeleri imzalanan Ankara-Çankaya, İstanbul-Acıbadem ve Başakşehir mağazalarının da birkaç hafta içinde devreye gireceğini vurguladı.

Türkiye’nin üretim gücüne ve yüksek ekonomik potansiyeline güvendiklerinin altını çizen Ecemiş, şunları söyledi:

“Doğu Anadolu Bölgemizin en gözde cazibe merkezlerinden biri olan Van ilimiz de ticaret, turizm ve gastonomisiyle Türkiye ekonomisinin büyümesinde etkin bir rol oynuyor. Biz de Lineadecor olarak özellikle çevre ülkelerle ticareti yoğun olan Van’ın mutfak pazarında öncü olmak istiyoruz. Diğer şehirlerimizde olduğu gibi Van’da da güçlü bir iş ortaklığı kurarak, teknolojik ve üstün tasarımlı ürünlerimizi Van’da da kullanıma sunduk. Yatırımlarımızı hiç aksatmadan bundan sonra da sürdüreceğiz. Ülkemizin hemen her yerinden mağaza açma talepleri gelmeye devam ediyor. Bunları da en kısa sürede sonuçlandırıp, ürünlerimizi henüz olmadığımız il ve ilçelerimizde de müşterilerimizle buluşturacağız. Orta ve yakın doğudan, Avrupa ve Amerika’ya kadar dünyanın pek çok ülkesine gerçekleştirdiğimiz ihracat ve yarattığımız istihdamla ülkemizin gelişimi için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.