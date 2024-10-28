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Hacılar Belediyesi’nde öncelikli hedef depreme dayanıklı konut üretimi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine dikkat çekerek, depreme dayanıklı konut üretiminin öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
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Hacılar Belediyesi’nde öncelikli hedef depreme dayanıklı konut üretimi
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MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülen projelerin, güvenli yapılaşmanın temel unsuru olduğunu belirtti.

İmar çalışmaları ve ruhsatlı konut üretimiyle güvenli yapıların üretimine destek sağladıklarını anlatan Özdoğan, “İlçemizde devam eden kentsel dönüşüm projeleri ve TOKİ tarafından yapılan konutlarla, depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Bu projeler, halkımızın güvenliğini en üst düzeye çıkarmak adına büyük önem taşıyor. Üçüncü etap kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 547 konutun inşaatını yapıyoruz. Bu projede konutların yanı sıra altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Böylece ilçemizi daha güvenli ve depreme dayanıklı hale getirmek için önemli bir adım attık” dedi.

Özdoğan, ilçeye depreme dayanıklı modern evler inşa etmeye devam edeceklerini dile getirerek, ilçenin güvenliğini ve yaşam kalitesini arttırma hedefiyle yollarına devam ettiklerini kaydetti.

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