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Erciyes’te U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası yapıldı

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde , 16 ilden 450 sporcunun katıldığı 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası yapıldı. Erkeklerde ve kadınlarda Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü birinci oldu.

Haber Merkezi
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Erciyes’te U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası yapıldı
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MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kayseri’de Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından 26-27 Ekim tarihlerinde 2024 7’li Ragbi U21 Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Ankara, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, İznik, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Tokat olmak üzere 16 farklı şehirden sporcu katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyon As Başkanı Engin Kömürcü, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin spor yapmak ve kamp yapmak için elverişli bir alan olduğunu belirterek, “1800 rakımın üzerindeyiz. Burası Türkiye’deki sporcuların kullanabileceği güzel yerlerden, ender yerlerden bir tanesi. Tabi yeni olması buranın tanıtımının yapılması bizim için de, bizim katkı sağlamamız da güzel bir şey. Böyle güzel bir tesisi Türk sporuna, Türk gençliğinin hizmetine sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu’da ilk defa ragbi turnuvası düzenlendiğini belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise yeni sporların Kayseri’de olmasını güzel bulduğunu ifade etti. Aktivitelerin artarak devam edeceğini dile getiren Elcuman, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

20 erkek ve 10 kadın takımın katıldığı şampiyonada, erkeklerde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü birinci, Selçuk Kartallar Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, ikinciliği Selçuk Kartallar Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Kastamonu Asya Spor Kulübü elde etti.

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