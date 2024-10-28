Darıca Belediyesi 3. İstihdam Fuarı kapılarını açtı

EKONOMİ / KOCAELİ

Darıca Belediyesi, iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, 3.’sünü düzenlediği İstihdam Fuar’ında iş arayanlarla işverenleri buluşturdu.

Darıca Belediyesi ev sahipliğinde Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde İŞKUR işbirliğinde düzenlenen fuarda bölgemizde bulunan firmalar ile organize sanayi bölgelerindeki işletmeler, personel alımı için 42 firma stant açtı. Fuara gelen vatandaşlar iş imkanlarına bakarken, fuar gün boyunca binlerce vatandaşı ağırladı.

"İstihdama katkı sunmak istiyoruz"

Darıca Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu da fuarı ziyaret ederek stantları gezip firma yetkilileri ve vatandaşlarla sohbet etti. Darıca Belediyesi olarak amaçlarının istihdama katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Ramazanoğlu, “Darıca Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık öncülüğünde istihdama katkı sunmayı amaçlıyoruz. Belediye Başkanımız yurtdışı programında olduğu için bu yıl fuara katılamadı. Ama fuarın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü desteği sağladı. Darıca Belediyesi olarak daha önce düzenlediğimiz fuarlarda da çok güzel geri dönüşler almıştık. İnanıyorum ki bu yıl da binlerce vatandaşımız aradığı işi bulabilecek” diye konuştu.