ASKON Konya’da ihracat konuşulacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

ASKON Konya Şubesi ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte, ihracatçı birliklerinin yöneticileri, başarılı firmaların temsilcileri ve sektörün önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Programda, ihracat konusunda deneyimli isimler bilgi ve tecrübelerini paylaşırken, Konya’nın önde gelen ihracatçı firmalarının temsilcileri de kendi başarı hikayelerini katılımcılara aktaracak.

İki panel gerçekleşecek

Etkinlikte, iki farklı panel yer alacak. İlk panelde, ihracatçı birliklerinin temsilcileri sektörün genel durumu, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Panelin konuşmacıları arasında OSBÜK/KOS Yönetim Kurulu Başkanı ve Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Memiş Kütükcü, Makine İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Kayhan Yılmaz ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı yer alacak.

İkinci panelde ise Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer alan Konya’lı beş firmanın temsilcileri, kendi başarı hikayelerini ve ihracat tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak.

"Sorunlar ve çözümler için büyük önem taşıyor"

ASKON Konya Şubesi Başkanı Atilla Sinacı, ihracatın Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, “Bu buluşmalar hem bilgi alışverişi hem de iş birliği fırsatları açısından ihracatçılarımıza büyük katkı sağlayacak. Ayrıca, sektörün karşılaştığı sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılması da etkinliğin en önemli unsurlarından biri olacak. Şubat 2025'te daha kapsamlı bir 'İhracat Buluşmaları Zirvesi' düzenleyerek, Konya ve ülkemizin ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya İhracatçılar Platformu Kurucusu Mustafa Kara, etkinliğin önemine değinerek, katılımın ücretsiz olduğunu ve program sonunda düzenlenecek İhracat Çalıştayı ile katılımcıların görüşlerinin alınacağını, ihracat sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin belirleneceğini söyledi. Hazırlanacak raporun ilgili kurumlara sunulacağını ifade eden Kara, tüm sektör profesyonellerini bu önemli buluşmaya davet etti.