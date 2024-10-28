WoodTech 2024’te yaklaşık 23 bin ziyaretçi ağırlandı

RX Tüyap tarafından organize edilen ve ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya'daki en büyük buluşması olan WoodTech, 37. kez kapılarını açarak bu yılı da başarıyla tamamladı.

12-16 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen fuar, sektörün liderlerini ve yenilikçi teknolojileri bir araya getirdi. Fuar, 89 ülkeden 3.609 yabancı ziyaretçi ve 19.030 yerli ziyaretçi olmak üzere toplamda 22.639 kişi tarafından ziyaret edildi.

Global oyuncular ve yenilikçi çözümler İstanbul’da buluştu

WoodTech Fuarı, ağaç işleme makineleri alanındaki en son gelişmeleri ve yenilikçi çözümleri yakından incelemek isteyen sektör profesyonellerini ağırladı. Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi stratejik bölgelerden yoğun ziyaretçi ağırlayan fuar, küresel ticari iş birliğine önemli katkılarda bulundu. Başta Almanya, İtalya, Polonya, Cezayir, Rusya, Kosova, Bulgaristan, Sırbistan, Libya, Mısır ve İtalya olmak üzere 89 farklı ülkeden gelen ziyaretçiler fuara büyük ilgi gösterdi. RX Tüyap’ın organizasyonunda düzenlenen fuarda, Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) iş birliği ve Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu (EUMABOIS) desteği ile sektördeki en yenilikçi teknolojiler sergilendi. Bu teknolojiler arasında ileri otomasyon sistemleri, çevre dostu üretim hatları, toz toplama ve filtre sistemleri gibi modern çözümler öne çıktı.

120 bin metrekarede geniş ürün yelpazesi sergilendi

120 bin metrekarelik fuar alanında düzenlenen WoodTech, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Orman, tomruk ve kereste ürünleri için makine ve ekipmanlardan yüzey işlem makinelerine, ambalajlama, konveyör, depolama çözümlerine kadar birçok farklı ürün grubuna yer verildi. Ayrıca, enerji kazanları, kurutma fırınları ve endüstriyel yazılımlar gibi sektöre yönelik ileri teknolojiler de ziyaretçilere sunuldu.

Fuar, katılımcılara iş bağlantıları kurma, yeni ticaret fırsatları yaratma ve ihracat imkanlarını artırma yönünde önemli olanaklar sağladı. Bu sayede, sadece yerli üreticilerin değil, aynı zamanda uluslararası şirketlerin de geniş çaplı iş birlikleri yapmalarına olanak tanıdı. WoodTech, sektör profesyonelleri için yeni iş bağlantıları kurmaları ve en son teknolojilere erişmeleri bakımından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.