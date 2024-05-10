VERİMDER Başkanı Korkmaz: Enerjiyi verimli kullanarak 12 milyar dolar tasarruf mümkün

Binalarda enerji verimliliğine dikkat çekmek amacıyla Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Toplantılarının Ankara ayağında, "Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği" tartışıldı.

İki günlük toplantı dizisinin açılışında konuşan EKONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, bugüne kadar VERİMDER'in yaptığı 35 toplantı ile yapılarda enerji verimliliği konusunda bilincin artırılmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Güldağ, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün enerji verimliliğiyle arasında bağ kurulması gerektiğini belirtti. İnsanoğlunun dünyayı çürüttüğünü ile getiren Hakan Güldağ, "Artık çürütmekle kalmayıp, bunu onarmalıyız" diye konuştu.

Çağdaş Korkmaz: 12 milyar dolarlık fırsat

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, toplantılarda Cumhuriyetin ikinci yüzyılında enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmalar ve bu alandaki hedeflerin değerlendirileceğini bildirdi. Enerjiye ulaşımın giderek zorlaştığını kaydeden Korkmaz, enerji kaynaklarının giderek azalması yanı sıra iklim değişikliğinin de önemine işaret etti. VERİMDER’in 2018’de bilinçlendirme ve farkındalık için kurulduğunu anlatan Korkmaz, gelişmekte olan Türkiye’nin istenilen gelişme hızına ulaşabilmesi için enerji bağımlılığının azalması gerektiğini vurguladı.

Çağdaş Korkmaz, yapı stokunun tamamında enerji verimliliği dönüşümünün yapılması halinde yıllık 12 milyar dolarlık tasarruf imkanı olduğunun altını çizdi. Enerji verimliliğiyle sera gazının da azalacağını ve Türkiye’nin bu alandaki taahhütlerini daha kolay yerine getireceğini belirten Korkmaz, kentsel dönüşümün de enerji verimliliği için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Korkmaz, enerjiyi daha az kullanmanın tasarruftan önemli olduğunu, bu yüzden yalıtıma önem verilmesi gerektiğini bildirdi.

Gürsel Baran: Verimlilik beka meselesidir

Toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, verimliliğin enerjiyi daha akıllı kullanmayı tanımladığını belirterek, “Enerji verimliliği ile üretim, konfor ve işgücünde kayıp yaşamadan enerjiyi doğru kullanmak mümkün” dedi.

Enerjiyi doğru kullanarak da küresel ısınmanın, enerji kaynaklarının tükenmesinin, çevre kirliliğinin önüne geçmenin mümkün olduğunu aktaran Baran, “Enerjiyi verimli kullanarak enerji giderleri ve ülkenin de enerji ithalatı dolayısıyla da dışa bağımlılığı azaltılabilir. Tüm bunlar ayrıca, çevre ve iklim koşullarında da iyileştirme oluşturabilir” diye konuştu.

Enerji üretimindeki doğal kaynakların başında fosil yakıtların geldiğine vurgu yapan Gürsel Baran, “Hepimizin bildiği gibi bu yakıtların rezervleri her geçen gün eriyor. Petrol, kömür gibi doğal yakıtları kullanarak çevreye zarar verdiğimiz gibi, ekonomik olarak da zarar görüyoruz” ifadelerini kullandı. Gürsel Baran, enerji verimliliğinin herkesin ortak konusu ve bir beka meselesi olduğunu aktardı.

Tayfun Küçükoğlu: Kentsel dönüşüm bir fırsattır

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Tayfun Küçükoğlu, deprem felaketinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın önemli bir rehberlik çalışması yaptığını kaydederken, yaklaşık 6 milyon konutu ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmalarının da Türkiye için bir fırsat olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde enerjinin yönetilmesi zor bir alan olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, yalıtım oranının yüzde 2 seviyelerinden yüzde 25’e yükseldiğini belirtti.

OECD Daimi Temsilcisi Prof. Dr. Kerem Alkin, bu dönemde Çevre Bakanlığı’nın çalışmalarının ulusal güvenliği ilgilendirdiğini bildirdi. Alkin Türkiye’nin Küresel Jeopolitik Fay Hatlarının ortasında bulunduğunu belirterek, enerjinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Fatma Varank: İklim göçleri yaşanacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, nüfus artışının devam ettiğini dikkat çekerek, bu dönemde su ve gıda krizi yanında artık iklim değişikliği kaynaklı göçlerin de yaşanacağı öngörüsünü paylaştı.

Varank, Sınırda Karbon Vergisi düzenlemesinde Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması için emisyon ticaret sistemi düzenlemesinin hazırlandığını aktardı.

Dönüşümün ekonomiye etkileri ve kentsel dönüşüm tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ve EKONOMİ yazarlarından Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Hedefleri, Binalann Roliü ve Ekonomiye Etkileri başlıklı oturumu yönetti.

Oturumda Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Verimliliği Baş Analisti Dr. Mine Işık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Güven ve Nippon Paint Betek Boya Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ konuştu.

İki günlük toplantının ilk günün son oturumunda ise Hakan Güldağ, "Türkiye'nin Mevcut Yapı Stokundaki Enerji Verimliliği İhtiyacı, Kentsel Dönüşümün Rolü ve Deprem Sonrasındaki Konutlann Enerji Verimli Dönüşümdeki Etkisi başlıklı oturumu yönetti.

Bu oturumda: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Verimliliği Şube Müdürü Hüseyin Namık Sandıkçı ENVER yönetim Kurulu Üyesi Drr. Yüksel Malkoç ile VERİMDER Genel Sekreteri Arkın konak birer sunum yaptılar.