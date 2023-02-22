Japonya'da ortaya çıkan dev top UFO mu?

Japonya'da bir sahil kasabasında polis ve bölge sakinleri, plajda vuran büyük bir demir top buldu. Demir topun ne olduğunu anlayamayan polis ve yetkililer cisimle ilgili hiçbir fikirlerinin olmadığını, sadece cismin patlamak üzere olmadığını belirttiler.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre olan küre, Pasifik kıyısındaki Hamamatsu kentindeki Enshu plajında bulundu. Cismin bulunması beraberinde UFO tartışmalarını da getirdi.

Uzmanların, nesnenin içini incelemek için X-ışını teknolojisini kullanıp cismin içinin boş olduğunu tespit etmesinin ardından, bunun başıboş gezen bir mayın olabileceğine dair korkular ortadan kalktı.

Cismin, Kuzey Kore veya Çin tarafından casusluk amaçlı kullanıldığına dair hiçbir belirti bulunamadı.

Üst üste UFO haberleri heyecan yaratmıştı

ABD'de geçtiğimiz günlerde savaş uçaklarının Michigan'ın üzerinde bir cismi vurup düşürdüğü açıklanmıştı.

Wisconsin ve ardından Michigan üzerinde uçan cisimlere benzer cisimlerin de dünyanın bir çok bölgesinde görüntülendiği iddia edilmişti.