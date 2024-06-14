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  4. 1 Milyar Dolarlık Kaçış! Yabancı Neden Hisse Satıyor?

1 Milyar Dolarlık Kaçış! Yabancı Neden Hisse Satıyor?

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
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Barış Esen - Şeref Oğuz - Berfin Çipa ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

Katılımcılar:

CANAN SAKARYA - PARLAMENTO MUHABİRİ
SEDA YALÇINKAYA ÖZER – İNTEGRAL YATIRIM ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
MEHMET KAYA - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA MUHABİRİ
SUAT SÖZEN – İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
DR. NURİ SEVGEN - YATIRIM FİNANSMAN DİREKTÖRÜ

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