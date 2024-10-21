Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
ZEYNEP GÜRCANLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
SELÇUK ALTUN - NASIL BİR EKONOMİ ADANA TEMSİLCİSİ
MARUF BUZCUGİL - NASIL BİR EKONOMİ ANKARA TEMSİLCİSİ
CEM KAYA - TERA YATIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI