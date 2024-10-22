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Altın, Gümüş Yükseliyor! Borsa Kış Uykusunda...

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Merve Kornik
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.

Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de

Konuklar;

AHMET YİĞİT - NASIL BİR EKONOMİ MERSİN TEMSİLCİSİ
ÖZDER UYANIK - EKONOMİM.COM EDİTÖRÜ
MEHMET AŞÇIOĞLU - TACİRLER YATIRIM YÖNETİM KURULU DANIŞMANI

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