Borsa, Altın... Yatırımcıları Neler Bekliyor? Uzmanlar Anlattı!
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
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-Altın 3 bin doları ne zaman görür?
-Gram altında rekor sürer mi?
-Borsa İstanbul'da muhtemel senaryolar
Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
DOÇ. DR. FİLİZ ERYILMAZ | ALB YATIRIM BAŞ EKONOMİSTİ
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK | PARA PİYASALARI VE ALTIN UZMANI