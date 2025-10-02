  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. ABD Hükümeti Kapandı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu? | Ekonomi Masası

ABD Hükümeti Kapandı! Piyasanın Tepkisi Ne Oldu? | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa ve Hakan Güldağ ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

BESTİ KARALAR - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ÇAĞLAR TOROS - İNFO YATIRIM STRATEJİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
DR. AHMET ÇİMENOĞLU - İKTİSATÇI / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Uzman Perspektifinden Borsa İstanbul: Yatırımcılar Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Soner Kuru
Uzman Perspektifinden Borsa İstanbul: Yatırımcılar Ne Yapmalı? | Paranın İzinde | Soner Kuru
Enflasyon, İmalat Mersin’e, Piyasalar Tersine. Dünya Nereye? | Paranın İzinde | Caner Özdurak
Enflasyon, İmalat Mersin’e, Piyasalar Tersine. Dünya Nereye? | Paranın İzinde | Caner Özdurak
Borsa 11 Bin Puan Mücadelesi Verirken Altın Rekora Doymuyor! | Ekonomi Masası
Borsa 11 Bin Puan Mücadelesi Verirken Altın Rekora Doymuyor! | Ekonomi Masası
Altın Rekora Doymuyor: Düzeltme Gelecek mi? | Paranın İzinde | Yücel Tonguç Erbaş
Altın Rekora Doymuyor: Düzeltme Gelecek mi? | Paranın İzinde | Yücel Tonguç Erbaş
Piyasada Ekim Beklentileri, Hangi Yatırım Aracının Yıldızı Parlar? | Ekonomi Masası
Piyasada Ekim Beklentileri, Hangi Yatırım Aracının Yıldızı Parlar? | Ekonomi Masası
Altında Düzeltme Gelir Mi? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Ali Yıldırımtürk
Altında Düzeltme Gelir Mi? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Ali Yıldırımtürk
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
İşte Bu Nükleerin Ayak Sesleri: Mad Max mi San Angeles mı? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
İşte Bu Nükleerin Ayak Sesleri: Mad Max mi San Angeles mı? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz