Altın, Borsa: DÜZELTME SÜRECEK Mİ? | Paranın İzinde | Hande Şekerci | 24 Kasım

Veri yoğun haftada yatırımcıları ne bekliyor?

Fed'de fırtına diniyor mu?

TÜİK'in veri seti enflasyonu nasıl etkileyecek?

Konut piyasası nasıl düzelir?

Kredi piyasalarında neler değişmeli?

Altın ve borsada tam olarak ne yaşıyoruz?