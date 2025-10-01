  1. Ekonomim
  2. Video Galeri
  3. Ekonomi
  4. Borsa 11 Bin Puan Mücadelesi Verirken Altın Rekora Doymuyor! | Ekonomi Masası

Borsa 11 Bin Puan Mücadelesi Verirken Altın Rekora Doymuyor! | Ekonomi Masası

Ekonomi Masası hafta içi her gün saat 07.30 - 09.00 arasında Ekonomi Gazetesi (NBE) YouTube kanalında canlı yayında...

Merve Kornik
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Berfin Çipa ve Talip Aktaş ekonomi gündemini uzman konuklarla değerlendiriyor.

KONUKLAR;

CANAN SAKARYA - EKONOMİ GAZETESİ PARLAMENTO MUHABİRİ
ŞİRİN SARI - ALTIN VE PARA PİYASALARI UZMANI
HÜSEYİN GÖKÇE - EKONOMİ GAZETESİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
PROF. DR. EMRE ALKİN - TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ / EKONOMİ GAZETESİ YAZARI
MERVE BÖLEN - YATIRIM FİNANMAN STRATEJİ VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI YÖNETMENİ

Diğer Videolar
Enflasyon, İmalat Mersin’e, Piyasalar Tersine. Dünya Nereye? | Paranın İzinde | Caner Özdurak
Enflasyon, İmalat Mersin’e, Piyasalar Tersine. Dünya Nereye? | Paranın İzinde | Caner Özdurak
Altın Rekora Doymuyor: Düzeltme Gelecek mi? | Paranın İzinde | Yücel Tonguç Erbaş
Altın Rekora Doymuyor: Düzeltme Gelecek mi? | Paranın İzinde | Yücel Tonguç Erbaş
Piyasada Ekim Beklentileri, Hangi Yatırım Aracının Yıldızı Parlar? | Ekonomi Masası
Piyasada Ekim Beklentileri, Hangi Yatırım Aracının Yıldızı Parlar? | Ekonomi Masası
Altında Düzeltme Gelir Mi? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Ali Yıldırımtürk
Altında Düzeltme Gelir Mi? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz & Mehmet Ali Yıldırımtürk
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
Bu Hafta Piyasada Yönü Ne Belirleyecek? | Ekonomi Masası
İşte Bu Nükleerin Ayak Sesleri: Mad Max mi San Angeles mı? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
İşte Bu Nükleerin Ayak Sesleri: Mad Max mi San Angeles mı? | Paranın İzinde | Süheyla Yılmaz
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
BIST100 Haftayı Nasıl Kapatır? | Ekonomi Masası
46 Yıldır Böylesi Görülmedi! Altında Nereye Koşuyor? | Paranın İzinde | Prof. Dr. Zeynep Ökten
46 Yıldır Böylesi Görülmedi! Altında Nereye Koşuyor? | Paranın İzinde | Prof. Dr. Zeynep Ökten